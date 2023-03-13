Средства от размещения облигаций РЭО пойдут на строительство объекта ТКО

Posted Вчера, 15:29
Published Вчера, 15:29
Modified 6 марта 13:30
Updated 6 марта 13:30
Предполагается, что средства от размещения направят на возведение комплекса обработки и утилизации отходов в Тульской области. Этот проект осуществляет ООО РО «Восток». Мусороперерабатывающий завод мощностью 300 тысяч тонн в год появится в Узловском районе. Он должен быть введен в эксплуатацию до июля 2024 года. Общий объем инвестиций в проект оценивают в 1,8 миллиарда рублей. Из них 1,6 миллиарда обеспечит РЭО. Об этом информирует newsnn.ru.
Приобретать бумаги могут как юридические, так и физические лица. Погашение облигаций ожидается не позднее 20 декабря 2032 года.
Обеспечением по бумагам станут права требования по договору займа, заключенному между РЭО и РО «Восток». Срок погашения займа — 10 лет. Необходимая валовая выручка на этот период будет снижена до 500 миллионов рублей, рассказали представители РЭО.
Роль якорного инвестора облигаций РЭО берет на себя Россельхозбанк (РСХБ). По информации этой кредитной организации, минимальная доходность РЭО по этому и будущим займам установлена на уровне ½ ключевой ставки Банка России, которая в текущий момент составляет 7,5%.
Благодаря привлечению механизмов РЭО стало возможным снижение ставки до 6,5-7,5% годовых на фоне 11,5-13,5% годовых у банковских организаций, подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Он также уточнил, что данный инструмент реализован при выделении бюджетных ассигнований в рамках федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО», которые при выплате накопленного купонного дохода по облигациям направляют на субсидирование 90% ключевой ставки Банка России. Эти облигации РЭО выпускает с целью обеспечить финансирование подобных проектов.
В настоящий момент облигации РЭО зелеными не являются. В связи с этим Денис Буцаев пояснил, что процедура верификации финансовых инструментов устойчивого развития, или, иными словами, наделения облигаций статусом зеленых, осуществляется организациями, которые входят в национальный реестр верификаторов. Решение о присвоении такого статуса каждому выпуску облигаций РЭО в рамках общей программы на 100 миллиардов рублей будут выносить отдельно, добавил он.
Ранее Денис Буцаев заявлял, что до 2024 года включительно в отрасль обращения с отходами за счет облигаций РЭО привлекут около 90 миллиардов рублей. Для этого рассматривается около 50 проектов. В 2023 году РЭО планирует предоставить финансирование для 20 проектов на территории Самарской, Магаданской, Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Липецкой областей, Приморского края и Ханты-Мансийского автономного округа.