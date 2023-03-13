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Updated Сегодня, 13:46

Самый богатый депутат гордумы Тюмени рассчитывает сохранить мандат

13 марта 2023, 13:46
Фото: 1MI

Богатейший депутат тюменской гордумы рассчитывает сохранить мандат

По данным тг-канала Андрея Артюхова, самый богатый депутат Тюменской городской думы Дмитрий Антипов примет участие в праймериз «ЕР». Он рассчитывает баллотироваться в гордуму на следующих выборах в 2023 году.
«К 13 марта документы подали семеро тюменцев, двое из них - Екатерина Вешкурцева и Дмитрий Антипов - действующие депутаты городской думы. До 27 апреля будет идти выдвижение кандидатов, тюменцы смогут проголосовать за них с 22 по 28 мая в электронном формате», - сообщается в тг-канале «Андрей Артюхов».

Стоит отметить, что в 2021 году доходы Дмитрия Антипова составили 36 млн рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что второе место в части доходов показал Виктор Бронников. В 2021 году он заработал 24 млн. В его собственности есть две квартиры.

 

Дмитрий Антипов стал самым богатым депутатом гордумы в Тюмени
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