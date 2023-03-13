Самый богатый депутат гордумы Тюмени рассчитывает сохранить мандат

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
«К 13 марта документы подали семеро тюменцев, двое из них - Екатерина Вешкурцева и Дмитрий Антипов - действующие депутаты городской думы. До 27 апреля будет идти выдвижение кандидатов, тюменцы смогут проголосовать за них с 22 по 28 мая в электронном формате», - сообщается в тг-канале «Андрей Артюхов».
Стоит отметить, что в 2021 году доходы Дмитрия Антипова составили 36 млн рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что второе место в части доходов показал Виктор Бронников. В 2021 году он заработал 24 млн. В его собственности есть две квартиры.