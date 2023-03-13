Родители тюменской школьницы пытаются взыскать с учебного заведения 500 тысяч рублей

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
По словам мамы девочки, травму ребенок получил в прошлом году во время урока по физкультуре.
«Моя дочь делала кувырки. Учительница в этот момент сидела в телефоне (со слов дочери). В момент выполнения занятия дочка упала на спину, закричав от боли. Учительница спросила, раньше у тебя такое было. Дочка ответила, нет. Учительница подняла её за руку, сказала стоять рядом, а сама продолжила вести урок. Она не сообщила ни в медпункт, ни классному руководителю, ни мне (законному представителю), никому», — сообщила мама девочки в сообществе ЧС Тюмень.
Женщина сообщила, что о произошедшем ЧП дочь рассказала сама. Так как ребенок жаловался на боль в спине было принято решение сделать рентген и МРТ, которые показали перелом 3-ех грудных позвонков.
Прокуратура помогла семье пострадавшей девочки составить иск к учебному заведению на 500 тысяч рублей.
«Первую инстанцию выиграли, выиграли и апелляционную, которую подала школа. Но выплаты так и нет. Школа подала кассацию и, ссылаясь на кассацию, отказываются выплачивать моральный вред здоровью», — сообщила мама девочки.
Ранее «Наш Город» писал, что семье ребенка, сломавшего ногу в школе в селе Бердюжье, выплатят 300 тысяч рублей. Ребенок бегал по школе и неудачно упал, в результате чего получил закрытый перелом большеберцовой кости со смещением.