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Updated Сегодня, 03:54

Родители тюменской школьницы пытаются взыскать с учебного заведения 500 тысяч рублей

13 марта 2023, 03:47
Фото: 1MI

Тюменская школьница сломала несколько позвонков во время урока по физкультуре

Жительница Тюмени пытается взыскать с Борковской средней школы 500 тысяч рублей за перелом позвоночника своей дочери. Однако несмотря на решение суда учебное заведение деньги выплачивать не спешит.
Сюжет
Тюмень

По словам мамы девочки, травму ребенок получил в прошлом году во время урока по физкультуре.

«Моя дочь делала кувырки. Учительница в этот момент сидела в телефоне (со слов дочери). В момент выполнения занятия дочка упала на спину, закричав от боли. Учительница спросила, раньше у тебя такое было. Дочка ответила, нет. Учительница подняла её за руку, сказала стоять рядом, а сама продолжила вести урок. Она не сообщила ни в медпункт, ни классному руководителю, ни мне (законному представителю), никому», — сообщила мама девочки в сообществе ЧС Тюмень.

Женщина сообщила, что о произошедшем ЧП дочь рассказала сама. Так как ребенок жаловался на боль в спине было принято решение сделать рентген и МРТ, которые показали перелом 3-ех грудных позвонков.

Прокуратура помогла семье пострадавшей девочки составить иск к учебному заведению на 500 тысяч рублей.

«Первую инстанцию выиграли, выиграли и апелляционную, которую подала школа. Но выплаты так и нет. Школа подала кассацию и, ссылаясь на кассацию, отказываются выплачивать моральный вред здоровью», — сообщила мама девочки.

Ранее «Наш Город» писал, что семье ребенка, сломавшего ногу в школе в селе Бердюжье, выплатят 300 тысяч рублей. Ребенок бегал по школе и неудачно упал, в результате чего получил закрытый перелом большеберцовой кости со смещением.

Семье ребенка, сломавшего ногу в школе, выплатят 300 тысяч рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Школа#Школьники#Иск#Прокуратура#Травмы#Тюмень#Суд#Тюменская область
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