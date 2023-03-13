Общественники просят прокуратуру проверить разрушающийся жилой дом в Тюмени

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
«Здание рассыпается на глазах у жителей. Несущие стены дома буквально парят в воздухе. Подвал затапливает», – отметили в пресс-службе в ОНФ.
Дому уже больше 60 лет, здесь находятся 82 квартиры (часть из них принадлежит администрации Тюмени). Местные жители жалуются на дом с 2021 года. По мнению общественников, чиновники не хотят признавать опасный дом аварийным.
Сегодня «Наш город» сообщал, что строители начали ремонт здания на Володарского, 47.