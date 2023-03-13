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Published Сегодня, 16:12

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Updated Сегодня, 16:12

Общественники просят прокуратуру проверить разрушающийся жилой дом в Тюмени

13 марта 2023, 16:12
Фото: 1MI

В Тюмени ОНФ пожаловался на власти из-за рушащегося жилого дома

Общественники ОНФ просят прокуратуру проверить условия проживания в многоквартирном доме на улице Индустриальная, 47. Здесь хотят провести ремонт на 4 млн рублей.
«Здание рассыпается на глазах у жителей. Несущие стены дома буквально парят в воздухе. Подвал затапливает», – отметили в пресс-службе в ОНФ.

Дому уже больше 60 лет, здесь находятся 82 квартиры (часть из них принадлежит администрации Тюмени). Местные жители жалуются на дом с 2021 года. По мнению общественников, чиновники не хотят признавать опасный дом аварийным.

Сегодня «Наш город» сообщал, что строители начали ремонт здания на Володарского, 47.

В центре Тюмени строители отремонтируют здание на улице Володарского
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Деньги#Ремонт#Капитальный ремонт#Экономика#Работа
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