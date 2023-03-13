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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Молодые семьи чаще всего покупают квартиры в Тюменской слободе

13 марта 2023, 13:28
Фото: 1MI

Риелторы назвали самый популярный район для покупки квартиры в Тюмени

Одним из самых востребованных районов в Тюмени считается Тюменская слобода. По данным URA.RU, многие молодые семьи покупают здесь новостройки. Квадратный метр квартир в этом районе города стоит около 100 тысяч рублей.
«За последние два года самый продаваемый и покупаемый район — это Тюменская слобода. Построили школу, детский сад, сейчас вторую школу возводят и второй детский сад. Район абсолютно развитый, без старого жилого фонда», - отметил представители компании «Этажи» Ильнур Ишкиев.

Востребованы квартиры и центральной и заречной части города.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Европейском микрорайоне Тюмени квартиры продаются по 136 тысяч рублей за квадратный метр. За несколько лет цены резко поднялись на 30-40%.

В одном из микрорайонов Тюмени резко выросли цены на квартиры
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Квартиры#Цены на квартиры
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