Молодые семьи чаще всего покупают квартиры в Тюменской слободе

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
«За последние два года самый продаваемый и покупаемый район — это Тюменская слобода. Построили школу, детский сад, сейчас вторую школу возводят и второй детский сад. Район абсолютно развитый, без старого жилого фонда», - отметил представители компании «Этажи» Ильнур Ишкиев.
Востребованы квартиры и центральной и заречной части города.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Европейском микрорайоне Тюмени квартиры продаются по 136 тысяч рублей за квадратный метр. За несколько лет цены резко поднялись на 30-40%.