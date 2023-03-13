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Молодой тюменец арестован по подозрению в убийстве 34-летнего мужчины в кафе

13 марта 2023, 12:41
Фото: 1MI

Стрельба в кафе: Молодой тюменец арестован по подозрению в убийстве

Тюменский суд арестовал подозреваемого в убийстве 34-летнего мужчины. Под стражей оказался 25-летний Алексей Мехряков. По данным пресс-службы тюменскох судов, всё произошло 12 марта в придорожном кафе.
«Между двумя посетителями, расположенного недалеко от поселка Винзили Тюменского района, завязалась драка. В разгар конфликта Мехряков достал пистолет и открыл стрельбу по 34–летнему оппоненту. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

Мехряков будет находиться под стражей до 11 мая.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец получил 12 лет за убийство знакомого из-за долгов и автомобиля Lexus RX 350.

Тюменец убил своего знакомого из-за долга и автомобиля Lexus RX 350
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Стрельба#Следствие#Следователи#Арестанты#Кафе#Конфликты на дороге
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