Молодой тюменец арестован по подозрению в убийстве 34-летнего мужчины в кафе

Стрельба в кафе: Молодой тюменец арестован по подозрению в убийстве

Тюменский суд арестовал подозреваемого в убийстве 34-летнего мужчины. Под стражей оказался 25-летний Алексей Мехряков. По данным пресс-службы тюменскох судов, всё произошло 12 марта в придорожном кафе.