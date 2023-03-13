Молодой тюменец арестован по подозрению в убийстве 34-летнего мужчины в кафе

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
«Между двумя посетителями, расположенного недалеко от поселка Винзили Тюменского района, завязалась драка. В разгар конфликта Мехряков достал пистолет и открыл стрельбу по 34–летнему оппоненту. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
Мехряков будет находиться под стражей до 11 мая.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец получил 12 лет за убийство знакомого из-за долгов и автомобиля Lexus RX 350.