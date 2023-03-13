Глава РЭО Буцаев объявил о создании кафедры по экономике замкнутого цикла

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев пояснил, что это первая базовая кафедра в вузе и она станет профильной площадкой, где можно пройти обучение очно или дистанционно из любого региона страны. На кафедре будет осуществляться подготовка специалистов в области экономики замкнутого цикла. Ученый совет вуза уже проголосовал за формирование этой кафедры. В скором будущем подобные кафедры РЭО будут созданы и в других высших учебных заведениях по всей стране. Об этом информирует ТАСС.