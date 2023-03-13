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Глава РЭО Буцаев объявил о создании кафедры по экономике замкнутого цикла

13 марта 2023, 15:41
Фото: reo.ru
В пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО) сообщили о создании кафедры для подготовки кадров в области экономики замкнутого цикла на базе Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев пояснил, что это первая базовая кафедра в вузе и она станет профильной площадкой, где можно пройти обучение очно или дистанционно из любого региона страны. На кафедре будет осуществляться подготовка специалистов в области экономики замкнутого цикла. Ученый совет вуза уже проголосовал за формирование этой кафедры. В скором будущем подобные кафедры РЭО будут созданы и в других высших учебных заведениях по всей стране. Об этом информирует ТАСС.

Буцаев отметил, что в консорциум «Экономика замкнутого цикла», который был учрежден в 2021 году, вошел 21 вуз, отраслевые компании и основные игроки отрасли обращения с ТКО. Устранение кадрового дефицита благодаря созданию образовательных программ и формированию кафедр в вузах является главной задачей консорциума.

Плехановский университет, будучи участником консорциума, уже занимается подготовкой специалистов в области экономики замкнутого цикла и зеленой экономики в целом. При этом объединение усилий с РЭО позволит актуализировать образовательную программу под запросы работодателей и расширить список научных исследований в данной сфере. Об этом сказал Иван Лобанов, ректор Российского экономического университета.

Не так давно РЭО сообщил, что планирует сформировать систему подготовки кадров для экономики замкнутого цикла. Кроме того, он призвал разработать стратегию развития кадрового потенциала экономики замкнутого цикла, утвердить которую необходимо в текущем году.

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