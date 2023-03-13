В Тюмени на улице Челюскинцев произошла драка между посетителями бара

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Всё произошло на улице Челюскинцев, 40.
«Вызов поступил 12 марта в 21:50. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение ОКБ № 2, далее пациент госпитализирован в профильное отделение, где ему оказывается вся необходимая помощь. Состояние удовлетворительное», - сообщили «Нашему городу» в депздраве Тюменской области.
Ранее сообщалось, что 12 марта в придорожном кафе 25-летний молодой человек выстрелил в тюменца. Он скончался.