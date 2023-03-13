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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

В Тюмени на улице Челюскинцев произошла драка между посетителями бара

13 марта 2023, 14:26
Фото: Скрин группы ВК бара «Руки ВВерх!»

В тюменском баре на улице Челюскинцев подрались посетители

В Тюмени 12 марта вечером произошел конфликт в баре «Руки ВВерх!». В результате инцидента посетителям пришлось вызывать скорую помощь. Инцидент подтвердили «Нашему городу» в областном депздраве.

Всё произошло на улице Челюскинцев, 40.

«Вызов поступил 12 марта в 21:50. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение ОКБ № 2, далее пациент госпитализирован в профильное отделение, где ему оказывается вся необходимая помощь. Состояние удовлетворительное», - сообщили «Нашему городу» в депздраве Тюменской области.

Ранее сообщалось, что 12 марта в придорожном кафе 25-летний молодой человек выстрелил в тюменца. Он скончался.

В тюменском кафе в драке застрелили 34-летнего мужчину. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Скорая помощь#Медицинская помощь#Бармены#Пациенты
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