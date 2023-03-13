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Published Сегодня, 19:10

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Updated Сегодня, 20:50

Дом известной в Тюмени купчихи идёт под снос

13 марта 2023, 19:10
Фото: Марина С6, страница Вконтакте

В Тюмени дом известной купчихи и экскурсовода Марины Сафиной попал под КРТ

Дом известной в городе «тюменской купчихи» Марины Сафиной попал в программу КРТ, его должны снести. Она поделилась, что думает об этом, на своей странице Вконтакте.
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Жилье
«В голове пульсирует мысль, которая кажется страшной сказкой. Каждый раз, когда нужно выходить на экскурсию и представлять туристам Тюмень и регион, у меня начинается лихорадка, потому что я не понимаю, как такое может быть в нашем Лучшем городе земли», — пишет экскурсовод Марина, известная своим образом «тюменской купчихи».

По ее словам, они недавно отстроили новый бревенчатый дом на улице Сахалинской, оформляли кредит и провели все необходимые коммуникации.

«Новый дом из добротного кругляка, на высоком фундаменте с современными коммуникациями и мансардным этажом» был построен «на земле бабушки и дедушки, где родились три поколения: мой отец, я и моя дочь! Учитывая, что земля и дом принадлежат по праву двум семьям, мы понимаем, что альтернативой нам будет одна комната в пансионате», — поделилась своими расчетами Марина.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени из-за реновации пойдут под снос 150 домов.

 

В Тюмени из-за КРТ под снос пойдут 150 домов
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#Елена Чебоксарова#КРТ#Аварийное#Жилье#Снос#Аварийные дома#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Строительство
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