Дом известной в Тюмени купчихи идёт под снос

В Тюмени дом известной купчихи и экскурсовода Марины Сафиной попал под КРТ

Дом известной в городе «тюменской купчихи» Марины Сафиной попал в программу КРТ, его должны снести. Она поделилась, что думает об этом, на своей странице Вконтакте.

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