Дом известной в Тюмени купчихи идёт под снос

Posted Сегодня, 19:10
Published Сегодня, 19:10
Modified Сегодня, 20:50
Updated Сегодня, 20:50
«В голове пульсирует мысль, которая кажется страшной сказкой. Каждый раз, когда нужно выходить на экскурсию и представлять туристам Тюмень и регион, у меня начинается лихорадка, потому что я не понимаю, как такое может быть в нашем Лучшем городе земли», — пишет экскурсовод Марина, известная своим образом «тюменской купчихи».
По ее словам, они недавно отстроили новый бревенчатый дом на улице Сахалинской, оформляли кредит и провели все необходимые коммуникации.
«Новый дом из добротного кругляка, на высоком фундаменте с современными коммуникациями и мансардным этажом» был построен «на земле бабушки и дедушки, где родились три поколения: мой отец, я и моя дочь! Учитывая, что земля и дом принадлежат по праву двум семьям, мы понимаем, что альтернативой нам будет одна комната в пансионате», — поделилась своими расчетами Марина.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени из-за реновации пойдут под снос 150 домов.