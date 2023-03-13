Более 7 тысяч гостей встретили сотрудники экодомов в Тюменской области

Например, в честь Международного женского дня в экодоме «Гудвин» для тюменок провели вкусный и красивый мастер-класс по декорированию пряников. Кондитер Ольга Губатых рассказала о пряничных хитростях и нюансах росписи. Такие встречи — отличная возможность не только весело провести время, но и с пользой: обсудить секреты бытовой экологии, узнать секреты профессионала и получить ответы на вопросы. Ведь на кухне всегда есть место, где развернуться фантазии начинающего экологиста: заменить множество одноразовых приспособлений на многоразовые, эффективней хранить продукты, приобретать товары без лишнего мусора.