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Более 7 тысяч гостей встретили сотрудники экодомов в Тюменской области

13 марта 2023, 05:56
Фото: ООО "ТЭО"

Более 7 тысяч гостей встретили сотрудники экодомов в Тюменской области

Это не только посетители пункта приёма вторсырья, но и участники мастер-классов, лекций, игротеки и других интересных мероприятий, которые проводятся на площадках.
Фото: ООО "ТЭО"

Например, в честь Международного женского дня в экодоме «Гудвин» для тюменок провели вкусный и красивый мастер-класс по декорированию пряников. Кондитер Ольга Губатых рассказала о пряничных хитростях и нюансах росписи. Такие встречи — отличная возможность не только весело провести время, но и с пользой: обсудить секреты бытовой экологии, узнать секреты профессионала и получить ответы на вопросы. Ведь на кухне всегда есть место, где развернуться фантазии начинающего экологиста: заменить множество одноразовых приспособлений на многоразовые, эффективней хранить продукты, приобретать товары без лишнего мусора.

«Для участия в мероприятиях экодомов необходимо только желание, хорошее настроение и своевременная регистрация, ведь количество мест ограничено. Например, запись на мастер-класс по росписи праздничных пряников мы закрыли всего за час», — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

В компании отметили, что выбрать мероприятие на любой вкус, и для детей, и для взрослых, можно в группе Тюменского экологического объединения в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/ecoteo72). Расписание там обновляют еженедельно. Тюменцы также могут предложить свою идею для мастер-класса, поделиться полезными навыками, но при условии, что мероприятие будет безвозмездным для участников: доступность — это обязательное правило для любого события в экодоме.

#ООО "ТЭО"#Общество
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