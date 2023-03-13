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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

«Берегите головы!»: вывеска на центральной улице вот-вот упадет

13 марта 2023, 09:44

В Тюмени на улице Республики может рухнуть вывеска

Огромный блок с надписью «Аптека» на доме № 21 на улице Республики уже давно оторвался от стены и шатается по велению ветра. Горожане опасаются, что вывеска вот-вот упадет и сможет навредить кому-то из прохожих.
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Тюмень
«Вывеска при ветре очень здорово отклоняется. Нижние крепления по сварке оторваны. Одно крепления на шпильке держится и болтается, как и верхнее. Что-то с этим надо делать, никакого ограждения нет на участке, людей тут много, ветер сильный!», — сообщает читатель «Нашего города».

Мужчина опасается, что порыв ветра может вырвать вывеску, а так как она достаточно увесистая, человек, который в этот момент окажется поблизости, может получить серьезные травмы.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители дома № 126 на улице Советской пожаловались на работу УК «ТЭСК», обслуживающей дом. При уборке крыши от снега и наледи никто не позаботился о том, чтобы протянуть сигнальную ленту вокруг дома.

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