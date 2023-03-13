«Берегите головы!»: вывеска на центральной улице вот-вот упадет

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
«Вывеска при ветре очень здорово отклоняется. Нижние крепления по сварке оторваны. Одно крепления на шпильке держится и болтается, как и верхнее. Что-то с этим надо делать, никакого ограждения нет на участке, людей тут много, ветер сильный!», — сообщает читатель «Нашего города».
Мужчина опасается, что порыв ветра может вырвать вывеску, а так как она достаточно увесистая, человек, который в этот момент окажется поблизости, может получить серьезные травмы.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители дома № 126 на улице Советской пожаловались на работу УК «ТЭСК», обслуживающей дом. При уборке крыши от снега и наледи никто не позаботился о том, чтобы протянуть сигнальную ленту вокруг дома.