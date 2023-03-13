«Берегите головы!»: вывеска на центральной улице вот-вот упадет

Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители дома № 126 на улице Советской пожаловались на работу УК «ТЭСК», обслуживающей дом. При уборке крыши от снега и наледи никто не позаботился о том, чтобы протянуть сигнальную ленту вокруг дома.