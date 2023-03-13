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Posted Сегодня, 17:58

Published Сегодня, 17:58

Modified Сегодня, 17:59

Updated Сегодня, 17:59

Акинфеев с Дасаевым оказались в списке лучших вратарей мира

Сегодня, 17:58
Пресс-служба Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список из лучших голкиперов в истории. В топ-50 оказались два россиянина, а именно - Игорь Акинфеев и Ринат Дасаев.

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на статистику, предоставленную организацией.

Отмечается, что действующий вратарь ЦСКА занял 47-ю строчку, а Ринат Файзрахманович, ранее выступавший в составе сборной СССР, оказался десятью позициями выше.

Напомним, что данные о футболистах собираются IFFHS с 1987 года. Сам рейтинг публикуется ежегодно, а его участники награждаются определенным количеством баллов за свое место в нем. Лучшим голкипером на данный момент является Джанлуиджи Буффон, выступающий за "Парму" в итальянской Серии В.

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