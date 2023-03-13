Акинфеев с Дасаевым оказались в списке лучших вратарей мира

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на статистику, предоставленную организацией.
Отмечается, что действующий вратарь ЦСКА занял 47-ю строчку, а Ринат Файзрахманович, ранее выступавший в составе сборной СССР, оказался десятью позициями выше.
Напомним, что данные о футболистах собираются IFFHS с 1987 года. Сам рейтинг публикуется ежегодно, а его участники награждаются определенным количеством баллов за свое место в нем. Лучшим голкипером на данный момент является Джанлуиджи Буффон, выступающий за "Парму" в итальянской Серии В.