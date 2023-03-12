В Уватский район съедутся «Чудотворцы» со всей страны

Стоит отметить, что такие мероприятия, играют еще одну важную роль не только в развитии района, но и области в целом. Творческие фестивали позволяют привлечь в регион еще больше туристов. Сегодня эта отрасль уже стала драйвером роста малого и среднего бизнеса в области. Только за последние пять лет, несмотря на два года пандемии, поток туристов в Тюменскую область увеличился с полутора миллиона человек до трех миллионов.