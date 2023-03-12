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Posted 12 марта 13:02

Published 12 марта 13:02

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

В Уватский район съедутся «Чудотворцы» со всей страны

12 марта 2023, 13:02
Фото: 1MI
В Увате началась подготовка к традиционному фестивалю деревянной парковой скульптуры «Чудотворцы». Он проходит раз в два года и собирает мастеров со всей России и из-за рубежа, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

В этом году фестиваль пройдет уже в восьмой раз. Мероприятие дает возможность мастерам познакомиться, обменяться опытом, а местным жителям понаблюдать за созданием произведения искусства и, при желании, приобщиться к этому виду творчества.

«На нынешнем форуме будет и одно принципиальное новшество — мы разместим скульптуры в разных деревнях и сёлах, чтобы все жители района чувствовали себя причастными к фестивалю. Раньше их устанавливали на смотровой площадке около паромной переправы в правобережном Увате», — пояснил глава района Вячеслав Елизаров.

Кстати, на прошлогоднем фестивале его участники создали единую скульптурную композицию «Люди Уватского края». Она состоит из 9 фигур — нефтяника, охотника, рыбака, железнодорожника, биатлониста, шамана, медведя, а также скульптуры, символизирующие материнство и сельское хозяйство.

Стоит отметить, что такие мероприятия, играют еще одну важную роль не только в развитии района, но и области в целом. Творческие фестивали позволяют привлечь в регион еще больше туристов. Сегодня эта отрасль уже стала драйвером роста малого и среднего бизнеса в области. Только за последние пять лет, несмотря на два года пандемии, поток туристов в Тюменскую область увеличился с полутора миллиона человек до трех миллионов.

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