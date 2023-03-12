В Тюменской области водитель трактора выпил пива и поехал принимать роды у коровы

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Не задумываясь, селянин сел за руль трактора. Правда, по пути был остановлен и отстранен от управления транспортным средством, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.
Всего за минувшие выходные дни на дорогах Тюменской области поймали 19 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью в дорожно-транспортном происшествии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 28-летний водитель. По предварительным данным, молодой человек уснул за рулем и врезался в стоящую на обочине фуру.