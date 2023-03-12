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Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

В Тюменской области водитель трактора выпил пива и поехал принимать роды у коровы

12 марта 2023, 11:12
Фото: ГИБДД

В Тюменской области поймали пьяного тракториста, который ехал принимать роды у коровы

Пьяного тракториста, отправившегося принимать роды у коровы, задержали инспекторы ДПС в тюменском селе Ивановка. 50-летний мужчина признался, что он успел выпить две бутылки пива, прежде чем ему сообщили о том, что корова на ферме начала телиться.
Сюжет
Тюмень

Не задумываясь, селянин сел за руль трактора. Правда, по пути был остановлен и отстранен от управления транспортным средством, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.

Всего за минувшие выходные дни на дорогах Тюменской области поймали 19 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью в дорожно-транспортном происшествии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 28-летний водитель. По предварительным данным, молодой человек уснул за рулем и врезался в стоящую на обочине фуру.

В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 28-летний водитель. Фото
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Тюмень#Тюменская область
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