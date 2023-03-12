В Тюменской области водитель трактора выпил пива и поехал принимать роды у коровы

В Тюменской области поймали пьяного тракториста, который ехал принимать роды у коровы

Пьяного тракториста, отправившегося принимать роды у коровы, задержали инспекторы ДПС в тюменском селе Ивановка. 50-летний мужчина признался, что он успел выпить две бутылки пива, прежде чем ему сообщили о том, что корова на ферме начала телиться.

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