В Тюмени закрылась популярная бургерная Black Star Burger

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Здание, где ранее находилась бургерная, выставлено на продажу за 96 миллионов рублей. В опубликованном на сайте объявлений предложении указано, что в данную сумму входит дом площадью 230 квадратных метров, земельный участок площадью более 8 соток и все имеющееся в общепите кухонное оборудование.
«Территория огорожена и благоустроена, собственный внутренний двор с парковкой и летними верандами. Помещение полностью оборудовано под ресторан, полная кухонная линейка со всем необходимым оборудованием. Сделан качественный дизайнерский ремонт. Одно из самых узнаваемых мест города, со своим архитектурным наследием. Большой трафик автотранспорта и пешеходов», — сказано в объявлении.
Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью на продажу за 168 миллионов рублей выставлен земельный участок площадью 1,4 гектар, предназначенный под строительство ТРЦ и рынков.