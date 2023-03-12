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Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

В Тюмени закрылась популярная бургерная Black Star Burger

12 марта 2023, 09:53
Фото: 2 ГИС

В Тюмени закрылась бургерная Тимати Black Star Burger

В Тюмени прекратил работу один из филиалов известной сети бургерных Black Star Burger. Согласно данным сервиса 2 ГИС, точка общепита, расположенная на улице Ленина, 46, временно не работает. Black Star Burger, расположенный в ТРЦ «Солнечный» продолжает действовать.
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Тюмень

Здание, где ранее находилась бургерная, выставлено на продажу за 96 миллионов рублей. В опубликованном на сайте объявлений предложении указано, что в данную сумму входит дом площадью 230 квадратных метров, земельный участок площадью более 8 соток и все имеющееся в общепите кухонное оборудование.

«Территория огорожена и благоустроена, собственный внутренний двор с парковкой и летними верандами. Помещение полностью оборудовано под ресторан, полная кухонная линейка со всем необходимым оборудованием. Сделан качественный дизайнерский ремонт. Одно из самых узнаваемых мест города, со своим архитектурным наследием. Большой трафик автотранспорта и пешеходов», — сказано в объявлении.

Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью на продажу за 168 миллионов рублей выставлен земельный участок площадью 1,4 гектар, предназначенный под строительство ТРЦ и рынков.

Под Тюменью за 168 миллионов продают земли под строительство рынков
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Кафе#Фаст-фуд#Продажа#Тюмень#Тюменская область
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