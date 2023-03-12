В Тюмени закрылась популярная бургерная Black Star Burger

Здание, где ранее находилась бургерная, выставлено на продажу за 96 миллионов рублей. В опубликованном на сайте объявлений предложении указано, что в данную сумму входит дом площадью 230 квадратных метров, земельный участок площадью более 8 соток и все имеющееся в общепите кухонное оборудование.