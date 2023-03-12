В Тюмени определили победителей женского и мужского масс-стартов Кубка Содружества

Гореева и Латыпов выиграли масс-старты на этапе PARI Кубка Содружества в Тюмени

В Тюмени сегодня определили победителей женского и мужского масс-стартов на этапе PARI Кубка Содружества. Золотую медаль в женской гонке завоевала Анастасия Гореева из Московской области. На втором и третьем местах расположились Наталья Гербулова из Красноярского края и Екатерина Носкова из Югры.

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