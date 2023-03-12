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Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

В Тюмени определили победителей женского и мужского масс-стартов Кубка Содружества

12 марта 2023, 10:19
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Гореева и Латыпов выиграли масс-старты на этапе PARI Кубка Содружества в Тюмени

В Тюмени сегодня определили победителей женского и мужского масс-стартов на этапе PARI Кубка Содружества. Золотую медаль в женской гонке завоевала Анастасия Гореева из Московской области. На втором и третьем местах расположились Наталья Гербулова из Красноярского края и Екатерина Носкова из Югры.
Сюжет
Тюмень

Тюменские биатлонистки Виктория Сливко и Ксения Шнейдер в число призеров не вошли.

В мужском масс-старте первое место завоевал Эдуард Латыпов. Вторым финишировал ещё один россиянин Роман Ерёмин. «Бронзу» завоевал биатлонист из Беларуси Никита Лобастов, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в тюменском центре «Жемчужина Сибири» прошли мужские и женские гонки преследования. Тюменский биатлонист Александр Поварницын занял третье место. У женщин лучший результат среди тюменских спортсменок показала Виктория Сливко — она завоевала серебряную медаль.

Тюменский биатлонист завоевал «бронзу» в гонке преследования PARI Кубка Содружества
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Спорт#Жемчужина Сибири#Центр лыжного спорта Жемчужина#Тюмень#Тюменская область
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