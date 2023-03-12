В Тюмени определили победителей женского и мужского масс-стартов Кубка Содружества

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Тюменские биатлонистки Виктория Сливко и Ксения Шнейдер в число призеров не вошли.
В мужском масс-старте первое место завоевал Эдуард Латыпов. Вторым финишировал ещё один россиянин Роман Ерёмин. «Бронзу» завоевал биатлонист из Беларуси Никита Лобастов, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в тюменском центре «Жемчужина Сибири» прошли мужские и женские гонки преследования. Тюменский биатлонист Александр Поварницын занял третье место. У женщин лучший результат среди тюменских спортсменок показала Виктория Сливко — она завоевала серебряную медаль.