В Тюмени ищут 24-летнего молодого человека

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Updated Сегодня, 03:36
В опубликованной в социальных сетях ориентировке указано, что рост молодого человека 165 сантиметров, телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза — серые.
Всех, кто обладает какое-либо информацией о местонахождении Максима Пронина, просят звонить по телефону 8(800)7 005 452 или 112.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжаются поиски 57-летнего Сергея Пономарева. Мужчина пропал 7 марта. Его машина была обнаружена сотрудниками полиции в районе Дома Обороны, а сам Сергей Пронин бесследно исчез. Поиски тюменца ведут волонтеры ПО и сотрудники полиции.