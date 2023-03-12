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В Тюмени ищут 24-летнего молодого человека

12 марта 2023, 03:34

В Тюмени идут поиски 24-летнего молодого человека

В Тюмени ищут 24-летнего Максима Пронина. Местонахождение молодого человека неизвестно с 10 марта. В настоящее время поисками Максима занимаются волонтеры ПО «ЛизаАлерт».
Сюжет
Тюмень

В опубликованной в социальных сетях ориентировке указано, что рост молодого человека 165 сантиметров, телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза — серые.

Всех, кто обладает какое-либо информацией о местонахождении Максима Пронина, просят звонить по телефону 8(800)7 005 452 или 112.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжаются поиски 57-летнего Сергея Пономарева. Мужчина пропал 7 марта. Его машина была обнаружена сотрудниками полиции в районе Дома Обороны, а сам Сергей Пронин бесследно исчез. Поиски тюменца ведут волонтеры ПО и сотрудники полиции.

В Тюмени пропал 57-летний мужчина
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#Валентина Бурнашева#Поиск#Общество#Новости тюмени#Поиск человека#Поиски пропавших#Тюмень#Тюменская область
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