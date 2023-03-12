В Тюмени ищут 24-летнего молодого человека

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжаются поиски 57-летнего Сергея Пономарева. Мужчина пропал 7 марта. Его машина была обнаружена сотрудниками полиции в районе Дома Обороны, а сам Сергей Пронин бесследно исчез. Поиски тюменца ведут волонтеры ПО и сотрудники полиции.