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Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

В МЧС рассказали о весенних опасностях

12 марта 2023, 07:53
Фото: МЧС

Тюменцам рассказали в МЧС о весенних опасностях

Сотрудники МЧС рассказали жителям Тюменской области об основных весенних рисках. Тюменцев предупредили о сезонных рисках в виде падения сосулек и снега с крыш зданий, гололедных явлениях, являющихся следствием перепадов температуры воздуха.
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Тюмень

В весенний период серьезную опасность представляют водоемы, так как под лучами солнца лед становится рыхлым, теряет свою прочность, и выход на его поверхность становится опасным.

Также жителям региона напомнили об опасном природном явлении — паводке. И настоятельно рекомендовали не заниматься палом травы, поскольку это может привести к серьезным лесным пожарам.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области началась подготовка к пожароопасному сезону. В этом году на борьбу с лесными пожарами из региональной казны выделено порядка 46 миллионов рублей.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#МЧС#Паводок#Сосульки#Гололёд#Тюмень#Безопасность#Тюменская область
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