В МЧС рассказали о весенних опасностях

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
В весенний период серьезную опасность представляют водоемы, так как под лучами солнца лед становится рыхлым, теряет свою прочность, и выход на его поверхность становится опасным.
Также жителям региона напомнили об опасном природном явлении — паводке. И настоятельно рекомендовали не заниматься палом травы, поскольку это может привести к серьезным лесным пожарам.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области началась подготовка к пожароопасному сезону. В этом году на борьбу с лесными пожарами из региональной казны выделено порядка 46 миллионов рублей.