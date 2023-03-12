В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 28-летний водитель. Фото

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, здесь столкнулись Lada Vesta и фура Scania. По предварительным данным, 28-летний водитель легковушки, житель Пермского края, уснул за рулем и врезался в стоящий на обочине грузовик.