В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 28-летний водитель. Фото

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, здесь столкнулись Lada Vesta и фура Scania. По предварительным данным, 28-летний водитель легковушки, житель Пермского края, уснул за рулем и врезался в стоящий на обочине грузовик.
В аварии погиб водитель Lada, водитель фуры не пострадал. Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером на федеральной трассе Тюмень — Омск в ДТП попала семья с двумя детьми. В аварии пострадала 35-летняя женщина.