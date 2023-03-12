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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 28-летний водитель. Фото

12 марта 2023, 09:32
Фото: ГИБДД

В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 28-летний житель Пермского края

Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск сегодня ночью. Трагедия произошла в Ярковском районе, на 110 километре автодороги.
Сюжет
ДТП

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, здесь столкнулись Lada Vesta и фура Scania. По предварительным данным, 28-летний водитель легковушки, житель Пермского края, уснул за рулем и врезался в стоящий на обочине грузовик.

В аварии погиб водитель Lada, водитель фуры не пострадал. Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером на федеральной трассе Тюмень — Омск в ДТП попала семья с двумя детьми. В аварии пострадала 35-летняя женщина.

На тюменской трассе семья с маленькими детьми попала в ДТП. Фото
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#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Дороги#Тюмень#Авария#Тюменская область#Р404 Тюмень - Ханты-Мансийск
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