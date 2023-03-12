Тюменцы стали больше тратить денег в крупных ТЦ

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
По словам специалистов, на прирост трафика повлияли отсутствие ограничений из-за COVID-19 на посещение магазинов и открытие торговых точек с новыми брендами взамен ушедших из России в связи с сведенными санкциями, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в январе этого года жители Тюменской области оставили в ресторанах и кафе более 2,9 миллиардов рублей, что на 0,4% превышает аналогичный показатель 2022 года.