Тюменцы стали больше тратить денег в крупных ТЦ

В Тюмени выросла сумма среднего чека в крупных ТРЦ

Жители Тюмени стали чаще посещать торговые центры и больше тратить денежных средств. Потребительская активность увеличилась в среднем от 24 до 43%. Сумма среднего чека в крупных ТРЦ выросла более чем на 20%.

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