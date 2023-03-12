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Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Тюменцы стали больше тратить денег в крупных ТЦ

12 марта 2023, 06:25
Фото: 1MI

В Тюмени выросла сумма среднего чека в крупных ТРЦ

Жители Тюмени стали чаще посещать торговые центры и больше тратить денежных средств. Потребительская активность увеличилась в среднем от 24 до 43%. Сумма среднего чека в крупных ТРЦ выросла более чем на 20%.
Сюжет
Тюмень

По словам специалистов, на прирост трафика повлияли отсутствие ограничений из-за COVID-19 на посещение магазинов и открытие торговых точек с новыми брендами взамен ушедших из России в связи с сведенными санкциями, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в январе этого года жители Тюменской области оставили в ресторанах и кафе более 2,9 миллиардов рублей, что на 0,4% превышает аналогичный показатель 2022 года.

Тюменцы потратили миллиарды на рестораны
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#Общество#Новости тюмени#Магазины#Покупки#Покупательский спрос#Тюмень#Экономика#Деньги#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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