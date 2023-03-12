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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Тюменцы держат в банках сотни миллиардов рублей

12 марта 2023, 06:03
Фото: 1MI

У тюменцев на 10% увеличился объем сбережений на вкладах

На 10% увеличился объем сбережений на счетах у жителей Тюменской области в четвертом квартале 2022 года. По данным Росстата, в целом за год счета тюменцев пополнились на 4,7%.
Сюжет
Тюмень

Среди регионов Уральского федерального округа Тюменская области по объемам сбережений на счетах граждан занимается третье место. На первом месте находится Челябинская область, где прирост за год составил 12,9%, на втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ, пишет «Вслух.ру».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в декабре 2022 года размер средней заработной платы увеличился до 82 тысяч рублей, это более чем на 8 тысяч больше размера среднего заработка в декабре 2021 года.

Средний заработок тюменцев в декабре 2022 года вырос до 82 тысяч рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Деньги#Вклады#Банковские счета#Тюмень#Росстат#Тюменская область
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