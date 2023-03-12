Тюменцы держат в банках сотни миллиардов рублей

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Среди регионов Уральского федерального округа Тюменская области по объемам сбережений на счетах граждан занимается третье место. На первом месте находится Челябинская область, где прирост за год составил 12,9%, на втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ, пишет «Вслух.ру».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в декабре 2022 года размер средней заработной платы увеличился до 82 тысяч рублей, это более чем на 8 тысяч больше размера среднего заработка в декабре 2021 года.