nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Тюменцам озвучили цены на весенние путевки в Турцию

12 марта 2023, 11:43
Фото: 1MI

Из Тюмени в Стамбул начинают летать самолеты: сколько стоит отдых?

Жители Тюменской области в преддверии весенних каникул раскупают путевки в Турцию. С 30 марта из аэропорта Рощино стартуют прямые вылеты в Стамбул. Улететь самостоятельно в крупнейший торговый город Турции можно за 17,6 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

Путевка на неделю обойдется в 45 тысяч рублей с человека. В стоимость входит проживание в отеле, перелет, трансфер. Семидневный тур, где в стоимость включены завтрак и ужин, обойдется минимум в 56 тысяч рублей.

По словам туроператоров, жители региона в последнее время активно интересуются турами в Стамбул. Посетить этот город весной стоит по ряду причин. Во-первых, в марте–апреле там нет изнуряющей жары. Кроме того, в течение первых двух месяцев весны в Турции проходит ряд праздничных мероприятий.

21 марта в стране отмечают приход весны. В апреле здесь проходит фестиваль тюльпанов и Международный кинофестиваль. В разные годы его посещали Жерар Депардье, Софи Лорен, Катрин Денев и другие «звезды» кино.

Ранее «Наш Город» писал, что Турция, Армения, Абхазия и Тайланд вошли в число самых популярных направлений для отдыха у тюменцев в этом году.

 

 

Тюменцам составили список бюджетных стран для отпуска весной
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Туристические путевки#Путешествия#Туристы#Шоп-тур#Тюмень#Тюменская область#Турция#Аэропорт Рощино
Подпишитесь
Архитектурный Ансамбль «Вознесенский» — уникальная застройка со столичным характером
6 марта 07:29
В Тюмени перевозчик заплатит штраф за сбитый автобусный график
10 марта 06:02
Мужчина в пьяном угаре зарезал отца ножом
10 марта 06:22
В сеть слили запись переговоров с захватчиком тюменского «Магнита»
10 марта 07:11
«Я убью себя и сына»: югорчанин принял таблетки и заперся в квартире с ружьем
9 марта 05:41
«Осторожно, гололед!»: после дождя дороги города покрылись ледяной коркой
10 марта 06:45