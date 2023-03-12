Тюменцам озвучили цены на весенние путевки в Турцию

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Путевка на неделю обойдется в 45 тысяч рублей с человека. В стоимость входит проживание в отеле, перелет, трансфер. Семидневный тур, где в стоимость включены завтрак и ужин, обойдется минимум в 56 тысяч рублей.
По словам туроператоров, жители региона в последнее время активно интересуются турами в Стамбул. Посетить этот город весной стоит по ряду причин. Во-первых, в марте–апреле там нет изнуряющей жары. Кроме того, в течение первых двух месяцев весны в Турции проходит ряд праздничных мероприятий.
21 марта в стране отмечают приход весны. В апреле здесь проходит фестиваль тюльпанов и Международный кинофестиваль. В разные годы его посещали Жерар Депардье, Софи Лорен, Катрин Денев и другие «звезды» кино.
Ранее «Наш Город» писал, что Турция, Армения, Абхазия и Тайланд вошли в число самых популярных направлений для отдыха у тюменцев в этом году.