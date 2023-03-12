Тюменцам озвучили цены на весенние путевки в Турцию

По словам туроператоров, жители региона в последнее время активно интересуются турами в Стамбул. Посетить этот город весной стоит по ряду причин. Во-первых, в марте–апреле там нет изнуряющей жары. Кроме того, в течение первых двух месяцев весны в Турции проходит ряд праздничных мероприятий.