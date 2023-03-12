Тюменский долгострой на Логунова достроят через год

Возведение объекта началось более 10 лет назад. Первоначально достроить его планировали к 2015 году. Однако в 2012 работы были приостановлены. В 2021 году появилась информация о том, что здание сдадут в эксплуатацию в 2023 году. Однако спустя год стало известно, что сроки перенесены.