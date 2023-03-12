nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Тюменский долгострой на Логунова достроят через год

12 марта 2023, 07:06
Фото: Восточный. Мой любимый округ

Долгострой на Логунова в Тюмени достроят в 2024 году

Здание-долгострой на улице Логунова в Тюмени планируют достроить в первом квартале 2024 года, пишет 72.RU со ссылкой на Главное управление строительства Тюменской области.

В здании планируют разместить центр креативных индустрий, науки, культуры, спорта и творчества «Планета Тюмень».

Возведение объекта началось более 10 лет назад. Первоначально достроить его планировали к 2015 году. Однако в 2012 работы были приостановлены. В 2021 году появилась информация о том, что здание сдадут в эксплуатацию в 2023 году. Однако спустя год стало известно, что сроки перенесены.

Застройщик долгостроя на Логунова — ООО «Теннис-Палас». По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителями компании являются АО «Мостострой-11» и ООО «Мостдорстрой».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году начнется строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Мелиораторов. На возведение образовательного учреждения из регионального бюджета выделено более 1,8 миллиардов рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Долгострои#Строительство#Строительные работы#Тюмень#Экономика#Тюменская область
Подпишитесь
Архитектурный Ансамбль «Вознесенский» — уникальная застройка со столичным характером
6 марта 07:29
В Тюмени перевозчик заплатит штраф за сбитый автобусный график
10 марта 06:02
Мужчина в пьяном угаре зарезал отца ножом
10 марта 06:22
В сеть слили запись переговоров с захватчиком тюменского «Магнита»
10 марта 07:11
«Я убью себя и сына»: югорчанин принял таблетки и заперся в квартире с ружьем
9 марта 05:41
«Осторожно, гололед!»: после дождя дороги города покрылись ледяной коркой
10 марта 06:45