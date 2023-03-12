Тюменский долгострой на Логунова достроят через год

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В здании планируют разместить центр креативных индустрий, науки, культуры, спорта и творчества «Планета Тюмень».
Возведение объекта началось более 10 лет назад. Первоначально достроить его планировали к 2015 году. Однако в 2012 работы были приостановлены. В 2021 году появилась информация о том, что здание сдадут в эксплуатацию в 2023 году. Однако спустя год стало известно, что сроки перенесены.
Застройщик долгостроя на Логунова — ООО «Теннис-Палас». По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителями компании являются АО «Мостострой-11» и ООО «Мостдорстрой».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году начнется строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Мелиораторов. На возведение образовательного учреждения из регионального бюджета выделено более 1,8 миллиардов рублей.