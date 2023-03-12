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Тюменские врачи спасли тюменца с серьезной травмой руки

12 марта 2023, 04:46
Фото: 1MI

Тюменец повредил восемь сухожилий и два нерва из-за упавшего на руку зеркала

Тюменские медики выполнили сложную операцию мужчине с серьезной травмой руки. У пациента были повреждены восемь сухожилий и два нерва — такие раны он получил из-за упавшего на руку зеркала.
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Тюмень

Травмы требовали незамедлительного решения — медики наложили несколько швов на сухожилии и нервы. В настоящее время мужчина проходит реабилитацию по восстановлению функции кисти.

В перспективе на базе ОКБ №2 планируют организовать полноценный центр кистевой хирургии, в котором будут не только выполнять операции, диагностику, но и проводить реабилитационные мероприятия для пациентов.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи провели операцию по удалению нескольких опухолей, образовавшихся на матке у одной из пациенток. Всего было удалено порядка 30 узлов.

Тюменские медики прооперировали пациентку с рекордным числом опухолей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Врачи#Операция#Тюмень#Происшествия#Тюменская область#ОКБ №2
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