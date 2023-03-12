Тюменские врачи спасли тюменца с серьезной травмой руки

Тюменец повредил восемь сухожилий и два нерва из-за упавшего на руку зеркала

Тюменские медики выполнили сложную операцию мужчине с серьезной травмой руки. У пациента были повреждены восемь сухожилий и два нерва — такие раны он получил из-за упавшего на руку зеркала.

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