Тюменские врачи спасли тюменца с серьезной травмой руки

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Травмы требовали незамедлительного решения — медики наложили несколько швов на сухожилии и нервы. В настоящее время мужчина проходит реабилитацию по восстановлению функции кисти.
В перспективе на базе ОКБ №2 планируют организовать полноценный центр кистевой хирургии, в котором будут не только выполнять операции, диагностику, но и проводить реабилитационные мероприятия для пациентов.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи провели операцию по удалению нескольких опухолей, образовавшихся на матке у одной из пациенток. Всего было удалено порядка 30 узлов.