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Тюменец Максим Долматов добивается установки светофора на аварийном перекрёстке

12 марта 2023, 08:16
Фото: 1MI

Тюменец добивается установки светофора на аварийном перекрёстке

Житель Тюмени Максим Долматов планирует добиться установки светофора на перекрестке улиц Андрея Бушуева и Василия Подшибякина в микрорайоне Ямальский-2. По его словам, регулировщик автодвижения здесь необходим.
Сюжет
ДТП
Видео: 1MI
«Наиболее опасный маневр, когда с улицы Андрея Бушуева совершают левый поворот. Они выезжают на перекресток и останавливаются для того, чтобы пропустить встречный транспорт. В тоже время едущие по главной дороге автомобили могут столкнуться со стоящими на светофоре машинами», — отметил Максим Долматов.

По его словам, согласно данным проведенного анализа интенсивность движения потоков на перекрестку Андрея Бушуева и Василия Подшибякина практически одинаковая. Также зарегистрирован высокий уровень пешеходного трафика.

«Изначально было предложение Бушуева установить знак „проезд без остановки запрещен“ со стороны объездной дороги по. Но позже мы пришли к выводу, что здесь необходим светофор, поскольку микрорайон развивается. И с каждым годом интенсивность движения транспорта здесь будет увеличиваться», — подчеркнул тюменец.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году произошло более 200 дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. Травмы получили более 250 человек, 6 погибли.

202 ДТП с участием автобусов произошло на тюменских дорогах в 2022 году
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Светофоры#Происшествия#Водители#Дороги#Безопасность на дорогах#ДТП#Тюмень#Авария#Тюменская область#Видео
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