Тюменец Максим Долматов добивается установки светофора на аварийном перекрёстке

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
«Наиболее опасный маневр, когда с улицы Андрея Бушуева совершают левый поворот. Они выезжают на перекресток и останавливаются для того, чтобы пропустить встречный транспорт. В тоже время едущие по главной дороге автомобили могут столкнуться со стоящими на светофоре машинами», — отметил Максим Долматов.
По его словам, согласно данным проведенного анализа интенсивность движения потоков на перекрестку Андрея Бушуева и Василия Подшибякина практически одинаковая. Также зарегистрирован высокий уровень пешеходного трафика.
«Изначально было предложение Бушуева установить знак „проезд без остановки запрещен“ со стороны объездной дороги по. Но позже мы пришли к выводу, что здесь необходим светофор, поскольку микрорайон развивается. И с каждым годом интенсивность движения транспорта здесь будет увеличиваться», — подчеркнул тюменец.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году произошло более 200 дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. Травмы получили более 250 человек, 6 погибли.