«Шум и антисанитария»: под Тюменью организовали нелегальный приют для собак. Видео

Под Тюменью организовали нелегальный приют для собак

Жители тюменского поселка Молодежный жалуются на соседей, устроивших в своем дворе нелегальный приют для бездомных собак. По словам тюменцев, из-за работы так называемого центра передержки теперь местные жители страдают от постоянного лая животных.

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