«Шум и антисанитария»: под Тюменью организовали нелегальный приют для собак. Видео

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
«Данные „заводчики“ не являются собственниками дома, снимают жилье, ведут себя по-хамски. От собак стоит непрекращающийся лай и вонь», — пожаловались тюменцы в социальных сетях.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени построят муниципальный приют для животных. Учреждение расположится на земельном участке площадью 3,5 гектар в юго-восточном промузле Тюмени, в районе улицы Чекистов. Вместимость приюта составит 1000 животных — 90% собак и 10% кошек.
В настоящее время идут работы по проектированию приюта. Их ведет ООО «Тюменский архитектурно-реставрационный союз».