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Updated Сегодня, 10:58

«Шум и антисанитария»: под Тюменью организовали нелегальный приют для собак. Видео

12 марта 2023, 10:56
Фото: 1MI

Под Тюменью организовали нелегальный приют для собак

Жители тюменского поселка Молодежный жалуются на соседей, устроивших в своем дворе нелегальный приют для бездомных собак. По словам тюменцев, из-за работы так называемого центра передержки теперь местные жители страдают от постоянного лая животных.
Сюжет
Тюмень
«Данные „заводчики“ не являются собственниками дома, снимают жилье, ведут себя по-хамски. От собак стоит непрекращающийся лай и вонь», — пожаловались тюменцы в социальных сетях.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени построят муниципальный приют для животных. Учреждение расположится на земельном участке площадью 3,5 гектар в юго-восточном промузле Тюмени, в районе улицы Чекистов. Вместимость приюта составит 1000 животных — 90% собак и 10% кошек.

В настоящее время идут работы по проектированию приюта. Их ведет ООО «Тюменский архитектурно-реставрационный союз».

В Тюмени построят приют для животных. На разработку проекта выделили 10 млн рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Собаки#Бродячие собаки#Жалобы#Тюмень#Тюменская область#Видео
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