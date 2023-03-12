Школу за 1,8 млрд в тюменском микрорайоне построит ишимская фирма

Фирма работает на региональном рынке с ноября 2008 года. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых помещений. По данным из открытых источников, по итогам 2021 года выручка компании составила более 700 миллионов рублей, чистая прибыль — 66,4 миллиона рублей (рост на 6%).