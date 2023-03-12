Школу за 1,8 млрд в тюменском микрорайоне построит ишимская фирма

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
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Updated Сегодня, 05:30
ООО «Стройимпульс» оказалось единственным участником аукциона, объявленного в феврале властями Тюменской области.
Фирма работает на региональном рынке с ноября 2008 года. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых помещений. По данным из открытых источников, по итогам 2021 года выручка компании составила более 700 миллионов рублей, чистая прибыль — 66,4 миллиона рублей (рост на 6%).
Согласно информации Федерального казначейства, ООО «Стройимпульс» является участником системы государственных закупок.
Ранее «Наш Город» писал, что школу в микрорайоне Мелиортаторов построят по типовому проекту. В учебном заведении организуют три параллели с 1 по 9 класс и две параллели с 10 по 11 класс. Новая школа сможет принять 1100 детей.
В эксплуатацию образовательное учреждение планируют сдать в декабре 2024 года.