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Updated Сегодня, 05:30

Школу за 1,8 млрд в тюменском микрорайоне построит ишимская фирма

12 марта 2023, 05:28
Фото: 1MI

Школу за 1,8 млрд в тюменском микрорайоне построит компания из Ишима

Тюменские власти определились с выбором подрядной организации, которая займется строительством школы за 1,8 миллиарда рублей в микрорайоне Мелиораторов. Работами займется ишимская компания «Стройимпульс».
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Тюмень

ООО «Стройимпульс» оказалось единственным участником аукциона, объявленного в феврале властями Тюменской области.

Фирма работает на региональном рынке с ноября 2008 года. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых помещений. По данным из открытых источников, по итогам 2021 года выручка компании составила более 700 миллионов рублей, чистая прибыль — 66,4 миллиона рублей (рост на 6%).

Согласно информации Федерального казначейства, ООО «Стройимпульс» является участником системы государственных закупок.

Ранее «Наш Город» писал, что школу в микрорайоне Мелиортаторов построят по типовому проекту. В учебном заведении организуют три параллели с 1 по 9 класс и две параллели с 10 по 11 класс. Новая школа сможет принять 1100 детей.

В эксплуатацию образовательное учреждение планируют сдать в декабре 2024 года.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область#Стройимпульс#Школы#Строительство#Госзакупки
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