«Праздник спорта удался»: Александр Моор поделился впечатлениями о футбольном турнире

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
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Он поблагодарил биатлонистов России и Беларуси, а также выразил отдельную признательность болельщикам, которые создали, по словам губернатора, особую атмосферу на стадионе.
«Позади огромное количество международных стартов, которые принимала „Жемчужина Сибири“ за всё время существования. Вот и ещё один в копилку», — написал Моор на личной странице Вконтакте.
Кубок Содружества — футбольный турнир среди молодежных сборных стран бывшего Советского союза, проводившийся под эгидой РФС.
Ранее «Наш город» сообщал, что губернатор отреагировал на просьбы жителей из села Голышманово и поручил построить многофункциональную спортплощадку к осени этого года.