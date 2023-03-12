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Published Сегодня, 17:17

Modified Сегодня, 17:46

Updated Сегодня, 17:46

«Праздник спорта удался»: Александр Моор поделился впечатлениями о футбольном турнире

12 марта 2023, 17:17
Фото: Александр Моор, страница Вконтакте

Глава Тюменской области А. Моор подвёл собственные итоги Кубка Содружества

Губернатор написал в своих соцсетях, что прошедшие соревнования в очередной раз подтвердили статус нашей областной столицы, которая зарекомендовала себя как место, где живёт и приковывает к себе внимание зимний спорт самого высокого уровня.
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Биатлон

Он поблагодарил биатлонистов России и Беларуси, а также выразил отдельную признательность болельщикам, которые создали, по словам губернатора, особую атмосферу на стадионе.

«Позади огромное количество международных стартов, которые принимала „Жемчужина Сибири“ за всё время существования. Вот и ещё один в копилку», — написал Моор на личной странице Вконтакте.

Кубок Содружества — футбольный турнир среди молодежных сборных стран бывшего Советского союза, проводившийся под эгидой РФС.

Ранее «Наш город» сообщал, что губернатор отреагировал на просьбы жителей из села Голышманово и поручил построить многофункциональную спортплощадку к осени этого года.

Александр Моор поручил построить в Голышманово многофункциональную спортплощадку
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#Елена Чебоксарова#Общество#Тюменцы#Спорт#Биатлон#Глава Тюменской области#Александр Моор
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