«Праздник спорта удался»: Александр Моор поделился впечатлениями о футбольном турнире

Глава Тюменской области А. Моор подвёл собственные итоги Кубка Содружества

Губернатор написал в своих соцсетях, что прошедшие соревнования в очередной раз подтвердили статус нашей областной столицы, которая зарекомендовала себя как место, где живёт и приковывает к себе внимание зимний спорт самого высокого уровня.

Сюжет Биатлон