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Posted Сегодня, 04:09

Published Сегодня, 04:09

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

На Тюмень идут дожди и ветреная погода

12 марта 2023, 04:09
Фото: 1MI

В Тюмени 12 марта ожидается солнечная погода без осадков

Ясная солнечная погода ожидается в Тюмени в воскресенье, 12 марта. По прогнозам синоптиков, в дневные часы температура воздуха составит -1 -4, в вечернее время -5 -7.
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Тюмень

Понедельник, 13 марта, пройдет при переменной облачности и ветре до 7,2 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут 0 +3, ночью ожидается 0 -1. Во вторник на тюменскую землю придут осадки в виде мокрого снега и дождей. Температура воздуха в этот день составит 0 -1 днем и -2 -7 в ночные часы, скорость ветра до 6 метров в секунду.

Ранее «Наш Город» писал, что апрель в этом году в Тюменской области ожидается теплым и дождливым. Среднесуточная температура воздуха во втором весеннем месяце составит +6 +10.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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