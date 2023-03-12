На Тюмень идут дожди и ветреная погода

Понедельник, 13 марта, пройдет при переменной облачности и ветре до 7,2 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут 0 +3, ночью ожидается 0 -1. Во вторник на тюменскую землю придут осадки в виде мокрого снега и дождей. Температура воздуха в этот день составит 0 -1 днем и -2 -7 в ночные часы, скорость ветра до 6 метров в секунду.