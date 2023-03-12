Итоги недели: освободили заложника, продажи Москвич 3, тюменец борется за светофор

В пятницу, 10 марта 2023 года, тюменец взял в заложники работников торговой точки «Магнит» на улице Александра Протазанова, вооружившись ножом с витрины. Двум сотрудникам удалось сбежать через запасной выход, а третьего 33-летний мужчина удерживал до тех пор, пока территорию магазина не оцепили сотрудники Росгвардии и полицейские.