nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Итоги недели: освободили заложника, продажи Москвич 3, тюменец борется за светофор

12 марта 2023, 14:51
Фото: 1MI

Жители Тюмени борются за установку светофоров на опасных участках

На этой неделе тюменец захватил в заложники троих сотрудников магазина «Магнит». Максим Долматов начал борьбу за установку светофора на аварийном перекрестке. Между тем в Тюмень поступили первые кроссоверы «Москвич 3» по цене около 2 млн рублей.

Силовики освободили сотрудника «Магнита», которого взяли в заложники

В пятницу, 10 марта 2023 года, тюменец взял в заложники работников торговой точки «Магнит» на улице Александра Протазанова, вооружившись ножом с витрины. Двум сотрудникам удалось сбежать через запасной выход, а третьего 33-летний мужчина удерживал до тех пор, пока территорию магазина не оцепили сотрудники Росгвардии и полицейские.

Заложника освободили, злоумышленник был задержан и отправлен в СИЗО до 9 мая 2023 года.

Видео: Управление Росгвардии по Тюменской области
Тюменца, взявшего в заложники сотрудников магазина «Магнит», отправили в СИЗО
Узнать подробнее

В Тюмени выставили на продажу первые кроссоверы «Москвич 3»

Новинки отечественного автопрома, завезенные в тюменский центр «Автоград», доступны в двух комплектациях: с механической коробкой передач и с вариатором. Купить кроссовер можно по начальной цене около 2 млн рублей.

Ранее мы писали, что эксперты авторынка прогнозируют рост цен на сервисное обслуживание автомобилей. Причина — в повышении стоимости запчастей, оборудования и расходных материалов.

В Тюмени начались продажи кроссовера «Москвич 3»
Узнать подробнее

Тюменец борется за установку светофора на аварийном перекрестке в микрорайоне Ямальский-2

Местный житель Максим Долматов хочет добиться, чтобы в Тюмени установили светофор на пересечении улиц Андрея Бушуева и Василия Подшибякина.

«Самый опасный маневр, когда автомобили, которые едут с улицы Андрея Бушуева, поворачивают налево. Они выезжают на перекресток и останавливаются, чтобы пропустить встречный транспорт, а в это время движущиеся  по главной дороге машины могут столкнуться с теми, что стоят на светофоре», — рассказал Максим Долматов.

Ранее «Наш город» сообщал, что двенадцатилетняя девочка пострадала в ДТП на перекрёстке улиц Щербакова и Чайковского. Ребенок до сих пор находится в коме, однако тюменские власти отказались устанавливать светофор на данном участке.

 

Тюменец Максим Долматов добивается установки светофора на аварийном перекрёстке
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Автомобилисты#Общество#Тюменцы#Светофор#Захват заложников#Безопасность на дорогах#Дороги#Происшествия#ДПС#Видео
Подпишитесь
Архитектурный Ансамбль «Вознесенский» — уникальная застройка со столичным характером
6 марта 07:29
В Тюмени перевозчик заплатит штраф за сбитый автобусный график
10 марта 06:02
Мужчина в пьяном угаре зарезал отца ножом
10 марта 06:22
В сеть слили запись переговоров с захватчиком тюменского «Магнита»
10 марта 07:11
«Я убью себя и сына»: югорчанин принял таблетки и заперся в квартире с ружьем
9 марта 05:41
«Осторожно, гололед!»: после дождя дороги города покрылись ледяной коркой
10 марта 06:45