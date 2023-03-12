Итоги недели: освободили заложника, продажи Москвич 3, тюменец борется за светофор

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
В пятницу, 10 марта 2023 года, тюменец взял в заложники работников торговой точки «Магнит» на улице Александра Протазанова, вооружившись ножом с витрины. Двум сотрудникам удалось сбежать через запасной выход, а третьего 33-летний мужчина удерживал до тех пор, пока территорию магазина не оцепили сотрудники Росгвардии и полицейские.
Заложника освободили, злоумышленник был задержан и отправлен в СИЗО до 9 мая 2023 года.
Новинки отечественного автопрома, завезенные в тюменский центр «Автоград», доступны в двух комплектациях: с механической коробкой передач и с вариатором. Купить кроссовер можно по начальной цене около 2 млн рублей.
Ранее мы писали, что эксперты авторынка прогнозируют рост цен на сервисное обслуживание автомобилей. Причина — в повышении стоимости запчастей, оборудования и расходных материалов.
Местный житель Максим Долматов хочет добиться, чтобы в Тюмени установили светофор на пересечении улиц Андрея Бушуева и Василия Подшибякина.
«Самый опасный маневр, когда автомобили, которые едут с улицы Андрея Бушуева, поворачивают налево. Они выезжают на перекресток и останавливаются, чтобы пропустить встречный транспорт, а в это время движущиеся по главной дороге машины могут столкнуться с теми, что стоят на светофоре», — рассказал Максим Долматов.
Ранее «Наш город» сообщал, что двенадцатилетняя девочка пострадала в ДТП на перекрёстке улиц Щербакова и Чайковского. Ребенок до сих пор находится в коме, однако тюменские власти отказались устанавливать светофор на данном участке.