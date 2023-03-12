Глава РЭО Буцаев: С Татарстаном подписана дорожная карта проекта по созданию КПО

Posted 12 марта 14:10
Published 12 марта 14:10
Modified 21 февраля 14:10
Updated 21 февраля 14:10
Из заявления главы РЭО Дениса Буцаева следует, что финансирование будет обеспечено посредством облигационного займа в рамках концессионного соглашения, пишет inkazan.ru. Все вопросы, связанные со строительством перспективных объектов по обращению с ТКО, Буцаев обсудил с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Дорожная карта подписана с первым заместителем премьер-министра республики Рустамом Нигматуллиным. Ежегодная мощность трех КПО достигнет 1 миллиона 400 тысяч тонн ТКО, уточнил Буцаев.
«Во время рабочего визита обсудили с руководством Татарстана детали инвестпроекта, а также подписали дорожную карту по объектам на основе концессии», — сообщил руководитель РЭО.
РЭО готов обеспечить финансирование проектов, реализуемых в форме концессионного соглашения, в размере до 95 процентов. Перед этим должна быть разработана проектно-сметная документация.
Новые объекты по обращению с ТКО позволят Татарстану выйти на целевые показатели национального проекта «Экология», по которому объем захоронений ТКО на полигонах должен сократиться в два раза, а сортировка мусора достигнуть 100 процентов.