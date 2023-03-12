Глава РЭО Буцаев: С Татарстаном подписана дорожная карта проекта по созданию КПО

Из заявления главы РЭО Дениса Буцаева следует, что финансирование будет обеспечено посредством облигационного займа в рамках концессионного соглашения, пишет inkazan.ru. Все вопросы, связанные со строительством перспективных объектов по обращению с ТКО, Буцаев обсудил с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Дорожная карта подписана с первым заместителем премьер-министра республики Рустамом Нигматуллиным. Ежегодная мощность трех КПО достигнет 1 миллиона 400 тысяч тонн ТКО, уточнил Буцаев.