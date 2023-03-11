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Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

«Выпил водку с утра»: в тюменском селе задержали пьяного водителя КамАЗа

11 марта 2023, 11:57
Фото: ГИБДД

В тюменском селе остановили пьяного водителя КамАЗа

51-летнего водителя КамАЗа задержали сегодня в селе Исетское инспекторы ГИБДД. Как выяснилось, мужчина перед тем как сесть за руль и отправиться на работу выпил рюмку водки. Алкотестер показал 1,03 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
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Тюмень

На автомобилиста составили административный материал за пьяное вождение и отстранили от участия в дорожном движении.

В целом за эту неделю на дорогах Тюменской области были задержаны 93 пьяных водителя.

Ранее «Наш Город» писал, что в Голышмановском районе накануне вечером столкнулись грузовик MAN и автомобиль Niva. Водитель большегруза выехал на встречную полосу движения. В момент аварии в Niva находилась семья с двумя маленькими детьми. В результате ДТП пострадала 35-летняя пассажирка, мама малышей.

На тюменской трассе семья с маленькими детьми попала в ДТП. Фото
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пьяная езда#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Тюмень#Тюменская область
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