«Выпил водку с утра»: в тюменском селе задержали пьяного водителя КамАЗа

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
На автомобилиста составили административный материал за пьяное вождение и отстранили от участия в дорожном движении.
В целом за эту неделю на дорогах Тюменской области были задержаны 93 пьяных водителя.
Ранее «Наш Город» писал, что в Голышмановском районе накануне вечером столкнулись грузовик MAN и автомобиль Niva. Водитель большегруза выехал на встречную полосу движения. В момент аварии в Niva находилась семья с двумя маленькими детьми. В результате ДТП пострадала 35-летняя пассажирка, мама малышей.