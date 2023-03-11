«Выпил водку с утра»: в тюменском селе задержали пьяного водителя КамАЗа

В тюменском селе остановили пьяного водителя КамАЗа

51-летнего водителя КамАЗа задержали сегодня в селе Исетское инспекторы ГИБДД. Как выяснилось, мужчина перед тем как сесть за руль и отправиться на работу выпил рюмку водки. Алкотестер показал 1,03 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Сюжет Тюмень