В Тюмени пропал 57-летний мужчина

В Тюмени два дня назад пропал 57-летний мужчина

В Тюмени ищут 57-летнего мужчину. Поиски Сергея Пономарева ведутся уже двое суток. Известно, что мужчина ушел из дома, расположенного в районе Дома обороны, в четверг, 9 марта. На связь с родными он не выходит.

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