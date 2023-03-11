nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

В Тюмени пропал 57-летний мужчина

11 марта 2023, 04:23
Фото: ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи

В Тюмени два дня назад пропал 57-летний мужчина

В Тюмени ищут 57-летнего мужчину. Поиски Сергея Пономарева ведутся уже двое суток. Известно, что мужчина ушел из дома, расположенного в районе Дома обороны, в четверг, 9 марта. На связь с родными он не выходит.
Сюжет
Тюмень

Когда его видели в последний раз, он был одет с болоньевую куртку черного цвета, джинсы темно-синего цвета, бежевые полуботинки. Рост 1,7 метра, телосложение плотное, волосы седы, глаза зеленые, сообщили «Нашему Городу» в ДПСО ТюменьРегионСпас.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Сергея Пономарева, просят звонить по телефонам: 8-982-922-78-84 либо 8-800-600-59-52.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени успешно завершились поиски 68-летнего Владимира Гончарова. Мужчину нашли меньше чем за сутки.

В Тюмени прекращены поиски пенсионера, пропавшего 25 февраля
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Поиск#Поиск человека#Поиски пропавших#Пропавшие без вести#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
В ТюмГУ стартовали Дни открытых дверей в магистратуру
Вчера, 07:10
В Тюмени перевозчик заплатит штраф за сбитый автобусный график
Вчера, 06:02
Мужчина в пьяном угаре зарезал отца ножом
Вчера, 06:22
В сеть слили запись переговоров с захватчиком тюменского «Магнита»
Вчера, 07:11
«Я убью себя и сына»: югорчанин принял таблетки и заперся в квартире с ружьем
9 марта 05:41
«Осторожно, гололед!»: после дождя дороги города покрылись ледяной коркой
Вчера, 06:45