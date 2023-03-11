В Тюмени пропал 57-летний мужчина

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Когда его видели в последний раз, он был одет с болоньевую куртку черного цвета, джинсы темно-синего цвета, бежевые полуботинки. Рост 1,7 метра, телосложение плотное, волосы седы, глаза зеленые, сообщили «Нашему Городу» в ДПСО ТюменьРегионСпас.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Сергея Пономарева, просят звонить по телефонам: 8-982-922-78-84 либо 8-800-600-59-52.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени успешно завершились поиски 68-летнего Владимира Гончарова. Мужчину нашли меньше чем за сутки.