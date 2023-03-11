В Тюмени из-за строительства пешеходного перехода у ЖК «Колумб» уберут остановку

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:13
Как пояснили «Нашему Городу» в ГУС Тюменской области, временно автобусы будут останавливаться дальше на 80 метров.
Новый надземный переход будет располагаться напротив дома №14 по улице Первооткрывателей. Работами по возведению перехода занимается компания «Мостострой-11».
Ранее «Наш Город» писал, что аукцион по выбору подрядной организации для строительства нового дорожного объекта состоялся в январе этого года. Из бюджета на эти цели было выделено 247 миллионов рублей. В эксплуатацию надземный пешеходный переход будет сдан до конца 2023 года.