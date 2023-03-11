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Published Сегодня, 05:11

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Updated Сегодня, 05:13

В Тюмени из-за строительства пешеходного перехода у ЖК «Колумб» уберут остановку

11 марта 2023, 05:11
Фото: ГУС ТО

В Тюмени ради строительства пешеходного перехода у ЖК «Колумб» перенесут остановку

В Тюмени перенесут остановочный комплекс в районе ЖК «Колумб» из-за строительства надземного пешеходного перехода. Речь идет об остановке «ул. Кремлёвская».
Сюжет
Тюмень

Как пояснили «Нашему Городу» в ГУС Тюменской области, временно автобусы будут останавливаться дальше на 80 метров.

Новый надземный переход будет располагаться напротив дома №14 по улице Первооткрывателей. Работами по возведению перехода занимается компания «Мостострой-11».

Ранее «Наш Город» писал, что аукцион по выбору подрядной организации для строительства нового дорожного объекта состоялся в январе этого года. Из бюджета на эти цели было выделено 247 миллионов рублей. В эксплуатацию надземный пешеходный переход будет сдан до конца 2023 года.

«Мостострой-11» построит в Тюмени пешеходный переход за 250 миллионов рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Остановки#Пешеходный переход#Надземный пешеходный переход#Дорожное строительство#Безопасность на дорогах#Тюмень#Тюменская область
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