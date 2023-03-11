nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:47

Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 04:49

Updated Сегодня, 04:49

В Тюмени дожди и околонулевую температуру воздуха сменят 12-градусные морозы

11 марта 2023, 04:47
Фото: 1MI

В Тюменской области похолодает до -12 градусов

В Тюмени в эти выходные дни похолодает до -8. По прогнозам синоптиков, в субботу, 11 марта, в течение дня ожидаются осадки в виде дождя со снегом, ветер до 15 метров в секунду и температура воздуха 0 +1. К вечеру столбики термометров опустятся до -2 -7, а ночью и вовсе покажут -11 -12.
Сюжет
Тюмень

В воскресенье утром температура воздуха составит -4 -8. В течение дня ожидается -1 -4 и ясная солнечная погода.

Первый день новой рабочей недели встретит тюменцев затянутыми тучами небом. В течение дня ожидается переменная облачность и температура воздуха 0 +3. Во вторник и среду, 14 и 15 марта, сохранится пасмурная погода и дожди со снегом. В светлое время суток в эти дни термометры покажут 0, в ночные часы -1 -5.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
В ТюмГУ стартовали Дни открытых дверей в магистратуру
Вчера, 07:10
В Тюмени перевозчик заплатит штраф за сбитый автобусный график
Вчера, 06:02
Мужчина в пьяном угаре зарезал отца ножом
Вчера, 06:22
В сеть слили запись переговоров с захватчиком тюменского «Магнита»
Вчера, 07:11
«Я убью себя и сына»: югорчанин принял таблетки и заперся в квартире с ружьем
9 марта 05:41
«Осторожно, гололед!»: после дождя дороги города покрылись ледяной коркой
Вчера, 06:45