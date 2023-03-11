В Тюмени дожди и околонулевую температуру воздуха сменят 12-градусные морозы

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Published Сегодня, 04:47
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В воскресенье утром температура воздуха составит -4 -8. В течение дня ожидается -1 -4 и ясная солнечная погода.
Первый день новой рабочей недели встретит тюменцев затянутыми тучами небом. В течение дня ожидается переменная облачность и температура воздуха 0 +3. Во вторник и среду, 14 и 15 марта, сохранится пасмурная погода и дожди со снегом. В светлое время суток в эти дни термометры покажут 0, в ночные часы -1 -5.