В Тюмени дожди и околонулевую температуру воздуха сменят 12-градусные морозы

В Тюменской области похолодает до -12 градусов

В Тюмени в эти выходные дни похолодает до -8. По прогнозам синоптиков, в субботу, 11 марта, в течение дня ожидаются осадки в виде дождя со снегом, ветер до 15 метров в секунду и температура воздуха 0 +1. К вечеру столбики термометров опустятся до -2 -7, а ночью и вовсе покажут -11 -12.

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