Тюменцам предлагают работу с заработной платой до 1,2 млн рублей

Менеджерам по продаже недвижимости обещают заработную плату от 100 до 300 тысяч рублей. От будущих сотрудников требуется опыт работы на аналогичной должности от 1 года до 3 лет, умение грамотно и доступно излагать мысли, убеждать, работать с возражениями; успешный опыт работы в сфере продаж; стремление к развитию в сфере продаж и реализации своих амбиций.