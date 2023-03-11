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Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Тюменцам предлагают работу с заработной платой до 1,2 млн рублей

11 марта 2023, 10:48
Фото: 1MI

В Тюмени составили список вакансий с зарплатой до 300 тысяч рублей

В Тюмени составили список вакансий, где заработная плата превышает 200 тысяч рублей. Согласно данным портала «Зарплата. ру», в перечень самых высокооплачиваемых профессий вошли менеджеры по продажам, бетонщики, плотники, монтажники.
Сюжет
Тюмень

До 1 миллиона 200 тысяч рублей обещают платить монтажнику натяжных потолков. Опыт работы от будущих соискателей не требуется, но важно умение работать с электроинструментами. В обязанности будущего сотрудника будет входить монтаж натяжных потолков и осветительных приборов.

Разнорабочему, готовому к вахтовой работе в Томской области, предлагают заработную плату от 210 до 315 тысяч рублей. Указано, что предоставляется общежитие или квартира для проживания, спецодежда. Проезд до места работы и трехразовое питание за счет работодателя.

Бетонщикам и плотникам готовы платить от 173 до 360 тысяч рублей за работу вахтовым методом. При этом опыт работы не требуется. Предоставляется компенсация за проезд до места работы, комната в общежитие или квартира, питание.

Менеджерам по продаже недвижимости обещают заработную плату от 100 до 300 тысяч рублей. От будущих сотрудников требуется опыт работы на аналогичной должности от 1 года до 3 лет, умение грамотно и доступно излагать мысли, убеждать, работать с возражениями; успешный опыт работы в сфере продаж; стремление к развитию в сфере продаж и реализации своих амбиций.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в декабре 2022 года размер средней заработной платы вырос до 82 тысяч рублей, что на 8,6 тысячи рублей больше, чем декабре 2021 года.

Средний заработок тюменцев в декабре 2022 года вырос до 82 тысяч рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Вакансии#Рабочие вакансии#Работа#Зарплата#Тюмень#Тюменская область
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