Тюменцам предлагают работу с заработной платой до 1,2 млн рублей

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
До 1 миллиона 200 тысяч рублей обещают платить монтажнику натяжных потолков. Опыт работы от будущих соискателей не требуется, но важно умение работать с электроинструментами. В обязанности будущего сотрудника будет входить монтаж натяжных потолков и осветительных приборов.
Разнорабочему, готовому к вахтовой работе в Томской области, предлагают заработную плату от 210 до 315 тысяч рублей. Указано, что предоставляется общежитие или квартира для проживания, спецодежда. Проезд до места работы и трехразовое питание за счет работодателя.
Бетонщикам и плотникам готовы платить от 173 до 360 тысяч рублей за работу вахтовым методом. При этом опыт работы не требуется. Предоставляется компенсация за проезд до места работы, комната в общежитие или квартира, питание.
Менеджерам по продаже недвижимости обещают заработную плату от 100 до 300 тысяч рублей. От будущих сотрудников требуется опыт работы на аналогичной должности от 1 года до 3 лет, умение грамотно и доступно излагать мысли, убеждать, работать с возражениями; успешный опыт работы в сфере продаж; стремление к развитию в сфере продаж и реализации своих амбиций.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в декабре 2022 года размер средней заработной платы вырос до 82 тысяч рублей, что на 8,6 тысячи рублей больше, чем декабре 2021 года.