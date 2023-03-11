Тюменскому захватчику «Магнита» сегодня определят меру пресечения

Ранее «Наш Город» писал, что инцидент с захватом заложника в круглосуточном магазине в Тюмени, расположенном на улице Александра Протозанова, произошел ночью в пятницу, 10 марта. Около 2 часов ночи в полицию обратились тюменцы и сообщили, что в торговой точке неизвестный «под угрозой применения ножа удерживает мужчину».