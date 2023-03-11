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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Тюменскому захватчику «Магнита» сегодня определят меру пресечения

11 марта 2023, 06:32
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Тюменцу, захватившему в заложники сотрудника «Магнита», определят меру пресечения

Тюменцу, взявшему в заложники ночью в пятницу сотрудника магазина «Магнит», сегодня определят меру пресечения. Об этом сообщили «Нашему Городу» в объединенная пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Алексею Газиеву 1989 года рождения предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Захват заложника», «Покушение на убийство из хулиганских побуждений».

Ранее «Наш Город» писал, что инцидент с захватом заложника в круглосуточном магазине в Тюмени, расположенном на улице Александра Протозанова, произошел ночью в пятницу, 10 марта. Около 2 часов ночи в полицию обратились тюменцы и сообщили, что в торговой точке неизвестный «под угрозой применения ножа удерживает мужчину».

К счастью, происшествие завершилось без жертв — заложника освободили, а тюменца задержали. Им оказался ранее судимый мужчина.

Подробности ночного происшествия с захватом заложника
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Захват заложников#Покушение на убийство#Тюмень#Суд#Наказание#Тюменская область
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