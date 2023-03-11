Тюменскому захватчику «Магнита» сегодня определят меру пресечения

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Алексею Газиеву 1989 года рождения предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Захват заложника», «Покушение на убийство из хулиганских побуждений».
Ранее «Наш Город» писал, что инцидент с захватом заложника в круглосуточном магазине в Тюмени, расположенном на улице Александра Протозанова, произошел ночью в пятницу, 10 марта. Около 2 часов ночи в полицию обратились тюменцы и сообщили, что в торговой точке неизвестный «под угрозой применения ножа удерживает мужчину».
К счастью, происшествие завершилось без жертв — заложника освободили, а тюменца задержали. Им оказался ранее судимый мужчина.