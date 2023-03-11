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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Тюменский биатлонист завоевал «бронзу» в гонке преследования PARI Кубка Содружества

11 марта 2023, 11:25
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Россиянин Латыпов досрочно выиграл Кубок Содружества в Тюмени

Тюменский биатлонист Александр Поварницын занял третье месте по итогам гонки преследования на 12,5 километров PARI Кубка Содружества в «Жемчужине Сибири».
Сюжет
Тюмень
Видео: csp72.ru

Золотую медаль по итогам биатлонных соревнований завоевал спортсмен из республики Башкортостан Эдуард Латыпов, на втором месте расположился биатлонист из Новосиибирской области Даниил Серохвостов.

В воскресенье, 12 марта, спортсменов ждет масстарт. Начало женской гонки в 11:00, мужской — в 14:00.

Ранее «Наш Город» писал, что биатлонистка из Тюменской области Виктория Сливко по итогам гонки преследования PARI Кубка Содружества завоевала серебряную медаль.

Тюменская биатлонистка завоевала серебро на этапе Кубка Содружества в Тюмени
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#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Спорт#Жемчужина Сибири#Центр лыжного спорта Жемчужина#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Видео
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