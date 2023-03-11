Тюменский биатлонист завоевал «бронзу» в гонке преследования PARI Кубка Содружества

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Золотую медаль по итогам биатлонных соревнований завоевал спортсмен из республики Башкортостан Эдуард Латыпов, на втором месте расположился биатлонист из Новосиибирской области Даниил Серохвостов.
В воскресенье, 12 марта, спортсменов ждет масстарт. Начало женской гонки в 11:00, мужской — в 14:00.
Ранее «Наш Город» писал, что биатлонистка из Тюменской области Виктория Сливко по итогам гонки преследования PARI Кубка Содружества завоевала серебряную медаль.