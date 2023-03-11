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Published Сегодня, 17:29

Modified Сегодня, 17:44

Updated Сегодня, 17:44

Тюменским бойцам везут посылки по бездорожью и грязи

11 марта 2023, 17:29
Фото: 1MI

Тюменские бойцы выразили благодарность землякам за посылки

Тюменские воины в зоне СВО снова получили посылки и гуманитарную помощь от неравнодушных земляков, при этом многое бойцам привозят из самых отдалённых районов, сообщили в инфоцентре правительства региона.
Сюжет
Воины

Чтобы доставить посылки от пункта отправления до зоны СВО, требуется проехать тысячи километров. При этом перевозятся они нередко по дорогам, качество которых оставляют желать лучшего.

Воины в очередной раз поблагодарили за помощь и акцию «Тепло родного дома» тюменское правительство и всех причастных.

Ранее «Наш город» сообщал, что ЧВК «Вагнер» открыл в областной столице центр по набору новых бойцов. Такие центры работают уже в 42 городах России.

 

 

ЧВК «Вагнер» открыл в Тюмени центр по набору бойцов
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#Воины#Бойцы#СВО#Тепло родного дома#Тюмень#Елена Чебоксарова#Общество#Тюменцы#Водители
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