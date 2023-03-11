Тюменским бойцам везут посылки по бездорожью и грязи

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
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Updated Сегодня, 17:44
Чтобы доставить посылки от пункта отправления до зоны СВО, требуется проехать тысячи километров. При этом перевозятся они нередко по дорогам, качество которых оставляют желать лучшего.
Воины в очередной раз поблагодарили за помощь и акцию «Тепло родного дома» тюменское правительство и всех причастных.
Ранее «Наш город» сообщал, что ЧВК «Вагнер» открыл в областной столице центр по набору новых бойцов. Такие центры работают уже в 42 городах России.