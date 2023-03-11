Тюменские власти отремонтируют дороги к поликлиникам

В Тюмени запланировано провести ремонт на нескольких участках дорог: по улице Пролетарской, через которую горожане добираются в поликлинику № 3 и «Медгород», а также по улице Щербакова, ведущей к корпусу поликлиники №8. Протяженность первого участка составляет около одного, а другого — около двух километров.