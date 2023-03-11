Тюменские власти отремонтируют дороги к поликлиникам

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
В Тюмени запланировано провести ремонт на нескольких участках дорог: по улице Пролетарской, через которую горожане добираются в поликлинику № 3 и «Медгород», а также по улице Щербакова, ведущей к корпусу поликлиники №8. Протяженность первого участка составляет около одного, а другого — около двух километров.
В Тюменском районе к нормативу приведут 10 дорожных участков на подъездах к медицинским учреждениям.
В ведомстве добавили, что в 2023 году будет обновлено свыше 2,5 тысяч километров дорог, ведущих к больницам, поликлиникам, родильным домам и ФАПам.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти в одностороннем порядке расторгли контракт на ремонт участка Объездной дороги. Подрядная организация подала иск и требует признать это решение незаконным.