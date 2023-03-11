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Published Сегодня, 16:02

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Updated Сегодня, 16:21

Тюменские власти отремонтируют дороги к поликлиникам

11 марта 2023, 16:02
Фото: 1MI

В Тюменской области отремонтируют дороги к медучреждениям

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» власти собираются обновить двенадцать участков дорог, ведущих к больницам и поликлиникам Тюменской области. Об этом сообщили в telegram-канале ГУС ТО.

В Тюмени запланировано провести ремонт на нескольких участках дорог: по улице Пролетарской, через которую горожане добираются в поликлинику № 3 и «Медгород», а также по улице Щербакова, ведущей к корпусу поликлиники №8. Протяженность первого участка составляет около одного, а другого — около двух километров.

В Тюменском районе к нормативу приведут 10 дорожных участков на подъездах к медицинским учреждениям.

В ведомстве добавили, что в 2023 году будет обновлено свыше 2,5 тысяч километров дорог, ведущих к больницам, поликлиникам, родильным домам и ФАПам.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти в одностороннем порядке расторгли контракт на ремонт участка Объездной дороги. Подрядная организация подала иск и требует признать это решение незаконным.

Тюменские власти расторгли контракт на ремонт участка объездной дороги
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#Елена Чебоксарова#Касается каждого#Автомобилисты#Дороги#Безопасные качественные дороги#Нацпроект#Ремонт дорог#Безопасность на дорогах#Тюменская область#Общество#Тюменцы
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