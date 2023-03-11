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Posted 11 марта 10:41

Published 11 марта 10:41

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Тюменские автоинспекторы активизируют профилактическую работу со школьниками

11 марта 2023, 10:41
Фото: 1MI
В преддверии весенних каникул сотрудники тюменской Госавтоинспекции дополнительные профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения со школьниками. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Учащимся начальной школы и подросткам напомнят о необходимости соблюдения ПДД при переходе проезжей части, при перевозке в автомобиле, а также уделят внимание весенним факторам безопасности на дорогах: движению в сложных погодных условиях, езде на велосипедах и СИМ.

Автоинспекторы проведут практически занятия с детьми на улично-дорожной сети, объясняя, почему нужно переходить проезжую часть на пешеходных переходах, нельзя бежать через дороги и пересекать улицу в наушниках или пользуясь телефоном.

По данным ведомства, в этом году в Тюменской области растет число ДТП с участием детей. Один несовершеннолетний в результате автоаварии погиб, 47 детей получили различные ранения. Также сотрудники ГИБДД фиксируют рост аварийности с участием детей-пешеходов. На сегодня в регионе произошло уже 18 таких ДТП, в семи случаях дети пострадали на «зебрах», где их не пропустили водители транспорта.

В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах. Это является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа по повышению безопасности на дорогах реализуется совместным усилиям органов власти и Госавтоинспекции.

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