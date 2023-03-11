Тюменские автоинспекторы активизируют профилактическую работу со школьниками

Posted 11 марта 10:41
Published 11 марта 10:41
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Учащимся начальной школы и подросткам напомнят о необходимости соблюдения ПДД при переходе проезжей части, при перевозке в автомобиле, а также уделят внимание весенним факторам безопасности на дорогах: движению в сложных погодных условиях, езде на велосипедах и СИМ.
Автоинспекторы проведут практически занятия с детьми на улично-дорожной сети, объясняя, почему нужно переходить проезжую часть на пешеходных переходах, нельзя бежать через дороги и пересекать улицу в наушниках или пользуясь телефоном.
По данным ведомства, в этом году в Тюменской области растет число ДТП с участием детей. Один несовершеннолетний в результате автоаварии погиб, 47 детей получили различные ранения. Также сотрудники ГИБДД фиксируют рост аварийности с участием детей-пешеходов. На сегодня в регионе произошло уже 18 таких ДТП, в семи случаях дети пострадали на «зебрах», где их не пропустили водители транспорта.
В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах. Это является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа по повышению безопасности на дорогах реализуется совместным усилиям органов власти и Госавтоинспекции.