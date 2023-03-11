Тюменские автоинспекторы активизируют профилактическую работу со школьниками

По данным ведомства, в этом году в Тюменской области растет число ДТП с участием детей. Один несовершеннолетний в результате автоаварии погиб, 47 детей получили различные ранения. Также сотрудники ГИБДД фиксируют рост аварийности с участием детей-пешеходов. На сегодня в регионе произошло уже 18 таких ДТП, в семи случаях дети пострадали на «зебрах», где их не пропустили водители транспорта.