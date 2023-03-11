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Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Тюменская биатлонистка завоевала серебро на этапе Кубка Содружества в Тюмени

11 марта 2023, 07:12
Фото: ЦСП72 - Центр спортивной подготовки

Шевченко победила в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Тюмени

Тюменская биатлонистка Виктория Сливко завоевала серебряную медаль по результатам гонки преследования на дистанции 10 километров в рамках финального этапа PARI Кубка Содружества. Спортивное мероприятие состоялось сегодня в тюменском центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».
Сюжет
Тюмень

Первое место завоевала спортсменка из Свердловской области Анастасия Шевченко, на третьем расположилась Екатерина Носкова из Югры. В целом в гонке преследования участие приняли 42 российских и белорусских биатлонистки.

В 14:00 в «Жемчужине Сибири» на старт выйдут мужчины. Им предстоит преодолеть 12,5 километров дистанции и четыре огневых рубежа.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень приехал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Фотографию вечерней пробежки в центре города он опубликовал в своём тг-канале.

Комментатор Дмитрий Губерниев вновь приехал в Тюмень и вышел на пробежку. Скрин
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#Видео#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Спорт#Центр лыжного спорта Жемчужина#Жемчужина Сибири#Тюмень#Тюменская область
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