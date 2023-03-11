Тюменская биатлонистка завоевала серебро на этапе Кубка Содружества в Тюмени

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:14
Первое место завоевала спортсменка из Свердловской области Анастасия Шевченко, на третьем расположилась Екатерина Носкова из Югры. В целом в гонке преследования участие приняли 42 российских и белорусских биатлонистки.
В 14:00 в «Жемчужине Сибири» на старт выйдут мужчины. Им предстоит преодолеть 12,5 километров дистанции и четыре огневых рубежа.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень приехал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Фотографию вечерней пробежки в центре города он опубликовал в своём тг-канале.