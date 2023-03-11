nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:57

Published Сегодня, 18:57

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Тоболяк получил ранение в зоне СВО

11 марта 2023, 18:57
Фото: telegram-канал Максима Афанасьева

Жителя Тобольска Дмитрия Астафьева наградили за подвиги в зоне СВО

Тоболяк Дмитрий Астафьев был награжден медалью за боевые подвиги в зоне СВО, которую вручил ему лично глава города Максим Афанасьев, о чем последний с гордостью сообщил в своём telegram-канале.
Сюжет
Воины

Афанасьев поблагодарил бойца за патриотизм, верную службу и выразил надежду, что он станет достойным примером для подражания подрастающему поколению, в связи с чем попросил воина как можно чаще общаться со школьниками.

Дмитрий Астафьев — боец, который служил в Южно-Сахалинске, затем по контракту, а позже отправился на боевые подвиги в зону спецоперации, где был ранен, после чего получил медаль «За отвагу».

Ранее «Наш город» писал, что в марте в Тюмени похоронили пожилого воина ЧВК «Вагнер».

В Тюмени на Аллее Славы похоронили 58-летнего бойца ЧВК «Вагнер»
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Воины#Бойцы#Награда#Медаль#Тобольск#Тюменская область#СВО
Подпишитесь
В ТюмГУ стартовали Дни открытых дверей в магистратуру
Вчера, 07:10
В Тюмени перевозчик заплатит штраф за сбитый автобусный график
Вчера, 06:02
Мужчина в пьяном угаре зарезал отца ножом
Вчера, 06:22
В сеть слили запись переговоров с захватчиком тюменского «Магнита»
Вчера, 07:11
«Я убью себя и сына»: югорчанин принял таблетки и заперся в квартире с ружьем
9 марта 05:41
«Осторожно, гололед!»: после дождя дороги города покрылись ледяной коркой
Вчера, 06:45