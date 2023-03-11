Тоболяк получил ранение в зоне СВО

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Афанасьев поблагодарил бойца за патриотизм, верную службу и выразил надежду, что он станет достойным примером для подражания подрастающему поколению, в связи с чем попросил воина как можно чаще общаться со школьниками.
Дмитрий Астафьев — боец, который служил в Южно-Сахалинске, затем по контракту, а позже отправился на боевые подвиги в зону спецоперации, где был ранен, после чего получил медаль «За отвагу».
Ранее «Наш город» писал, что в марте в Тюмени похоронили пожилого воина ЧВК «Вагнер».