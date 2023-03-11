Средний заработок тюменцев в декабре 2022 года вырос до 82 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
Как сообщили «Нашему Городу» в Росстате, по уровню средней зарплаты в декабре Тюменская область заняла третье место среди регионов Уральского федерального округа — на первых двух позициях расположились Югра и Ямал, где уровень среднего заработка достигал 137,9 и 158,7 тысячи рублей соответственно.
В Свердловской области средняя заработная плата в декабре составляла по 73,7 тысячи рублей, в Челябинской — 65,2 тысячи рублей, в Курганской области — 57 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в целом по итогам 2022 года размер среднего заработка в Тюменской области составил 61,3 тысячи рублей. Самые высокие зарплаты, более 100 тысяч рублей, получали в 2022 году жители Москвы, Ямала, Ненецкого автономного округа, Камчатского края, Магаданской, Сахалинской областей и Чукотского автономного округа. Самые низкие зарплаты, меньше 40 тысяч рублей, — жители регионов Северо-Кавказского федерального округа и Республики Мордовии.