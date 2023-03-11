nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

Средний заработок тюменцев в декабре 2022 года вырос до 82 тысяч рублей

11 марта 2023, 05:41
Фото: 1MI

Средняя зарплата за декабрь в Тюменской области превысила 82 тысячи рублей

Среднемесячная заработная плата у жителей Тюменской области в декабре 2022 года выросла до 82 тысяч 126 рублей. Для сравнения, в декабре 2021 года размер среднего заработка в регионе составлял 73,5 тысячи рублей, в ноябре 2022 года — 60,5 тысячи рублей.
Сюжет
Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в Росстате, по уровню средней зарплаты в декабре Тюменская область заняла третье место среди регионов Уральского федерального округа — на первых двух позициях расположились Югра и Ямал, где уровень среднего заработка достигал 137,9 и 158,7 тысячи рублей соответственно.

В Свердловской области средняя заработная плата в декабре составляла по 73,7 тысячи рублей, в Челябинской — 65,2 тысячи рублей, в Курганской области — 57 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в целом по итогам 2022 года размер среднего заработка в Тюменской области составил 61,3 тысячи рублей. Самые высокие зарплаты, более 100 тысяч рублей, получали в 2022 году жители Москвы, Ямала, Ненецкого автономного округа, Камчатского края, Магаданской, Сахалинской областей и Чукотского автономного округа. Самые низкие зарплаты, меньше 40 тысяч рублей, — жители регионов Северо-Кавказского федерального округа и Республики Мордовии.

 

В Тюменской области зарплаты выросли до 61 тысячи рублей
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Работа#Зарплата#Средняя зарплата#Росстат#Тюменская область
Подпишитесь
В ТюмГУ стартовали Дни открытых дверей в магистратуру
Вчера, 07:10
В Тюмени перевозчик заплатит штраф за сбитый автобусный график
Вчера, 06:02
Мужчина в пьяном угаре зарезал отца ножом
Вчера, 06:22
В сеть слили запись переговоров с захватчиком тюменского «Магнита»
Вчера, 07:11
«Я убью себя и сына»: югорчанин принял таблетки и заперся в квартире с ружьем
9 марта 05:41
«Осторожно, гололед!»: после дождя дороги города покрылись ледяной коркой
Вчера, 06:45