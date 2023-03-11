Средний заработок тюменцев в декабре 2022 года вырос до 82 тысяч рублей

Ранее «Наш Город» писал, что в целом по итогам 2022 года размер среднего заработка в Тюменской области составил 61,3 тысячи рублей. Самые высокие зарплаты, более 100 тысяч рублей, получали в 2022 году жители Москвы, Ямала, Ненецкого автономного округа, Камчатского края, Магаданской, Сахалинской областей и Чукотского автономного округа. Самые низкие зарплаты, меньше 40 тысяч рублей, — жители регионов Северо-Кавказского федерального округа и Республики Мордовии.