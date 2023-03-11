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Published Сегодня, 18:57

Modified Сегодня, 19:58

Updated Сегодня, 19:58

Руководство тюменской школы № 94 наконец-то отреагировало на жалобы родителей

11 марта 2023, 18:57
Фото: 1MI

Тюменцы сообщили, что директор школы решила превратить учителей в уборщиц

Накануне в социальных сетях была опубликована жалоба по поводу состояния школы № 94. В паблике «ЧС Тюмень» подписчица рассказала, какой выход из ситуации нашла нынешний директор образовательного учреждения после проверки главы города.
«Директор нашла выход  — превратить учителей в уборщиц. Теперь они вынуждены в свои законные выходные дни в добровольном (читай — принудительном) порядке убирать кабинеты. Что, как очевидно, в их обязанности не входит от слова совсем», — пожаловалась тюменка.

В комментариях многие подписчики ответили, что ничего плохого в этом решении не видят, и посоветовали привлечь к уборке еще и детей, поскольку раньше школьники дежурили в кабинетах и сами их мыли.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские родители возмущены состоянием школы в микрорайоне Европейский. Образовательное учреждение открылось только осенью 2022 года, однако уже к сегодняшнему дню превратилось в настоящий «сарай» с выбитыми дверями, загрязненными туалетами и исписанными стенами. Также тюменцы добавили, что директор школы не реагировала на обращения родителей, в связи с чем пришлось пожаловаться в горадминистрацию. Руслан Кухарук оперативно провел проверку учебного заведения.

«Превратилась в сарай»: тюменцы возмущены состоянием школы в микрорайоне Европейский
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Фото: ЧС Тюмень
#Елена Чебоксарова#Школа#Общество#Тюменцы#Жалобы#Родители#Европейский мкр#Европейский
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