Руководство тюменской школы № 94 наконец-то отреагировало на жалобы родителей

Ранее «Наш город» писал, что тюменские родители возмущены состоянием школы в микрорайоне Европейский. Образовательное учреждение открылось только осенью 2022 года, однако уже к сегодняшнему дню превратилось в настоящий «сарай» с выбитыми дверями, загрязненными туалетами и исписанными стенами. Также тюменцы добавили, что директор школы не реагировала на обращения родителей, в связи с чем пришлось пожаловаться в горадминистрацию. Руслан Кухарук оперативно провел проверку учебного заведения.