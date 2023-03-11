Руководство тюменской школы № 94 наконец-то отреагировало на жалобы родителей

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 19:58
Updated Сегодня, 19:58
«Директор нашла выход — превратить учителей в уборщиц. Теперь они вынуждены в свои законные выходные дни в добровольном (читай — принудительном) порядке убирать кабинеты. Что, как очевидно, в их обязанности не входит от слова совсем», — пожаловалась тюменка.
В комментариях многие подписчики ответили, что ничего плохого в этом решении не видят, и посоветовали привлечь к уборке еще и детей, поскольку раньше школьники дежурили в кабинетах и сами их мыли.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские родители возмущены состоянием школы в микрорайоне Европейский. Образовательное учреждение открылось только осенью 2022 года, однако уже к сегодняшнему дню превратилось в настоящий «сарай» с выбитыми дверями, загрязненными туалетами и исписанными стенами. Также тюменцы добавили, что директор школы не реагировала на обращения родителей, в связи с чем пришлось пожаловаться в горадминистрацию. Руслан Кухарук оперативно провел проверку учебного заведения.