Работникам тюменских сел напомнили, кто имеет право на бесплатные земли

Стать владельцами земель есть право не только у работников сфер образования и здравоохранения, но и у сотрудников культурной, социальной и сельскохозяйственной отрасли. Данная мера поддержки от государства закреплена законодательно в 2019 году. Чтобы воспользоваться ею, нужно подать заявку в горадминистрацию по месту своего проживания.