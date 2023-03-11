Работникам тюменских сел напомнили, кто имеет право на бесплатные земли

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Стать владельцами земель есть право не только у работников сфер образования и здравоохранения, но и у сотрудников культурной, социальной и сельскохозяйственной отрасли. Данная мера поддержки от государства закреплена законодательно в 2019 году. Чтобы воспользоваться ею, нужно подать заявку в горадминистрацию по месту своего проживания.
Через пять лет после получения земельного участка в пользование гражданин может оформить его в собственность, при условии, что он не поменяет свою профессию.
Земельные наделы выделяются во всех сельских поселениях, кроме Тюменского района и территорий Заводоуковска.
В прошлом году бесплатные земли достались работникам из нескольких районов Тюменской области: Ишимский, Армизонский, Юргинский и Заводоуковский городской округ.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на площадке сайта «Авито» разместили объявление о продаже земли под строительство торговых центров и рынков за несколько миллионов.