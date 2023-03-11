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Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 16:58

Updated Сегодня, 16:58

Работникам тюменских сел напомнили, кто имеет право на бесплатные земли

11 марта 2023, 14:20
Фото: 1MI

В Тюменской области учителя и врачи получили бесплатные земли под ИЖС

В прошлом году двенадцать специалистов из сел нашего региона получили земельные участки под строительство дома бесплатно: среди них — учителя, врачи и медицинские сестры. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента имущественных отношений области.

Стать владельцами земель есть право не только у работников сфер образования и здравоохранения, но и у сотрудников культурной, социальной и сельскохозяйственной отрасли. Данная мера поддержки от государства закреплена законодательно в 2019 году. Чтобы воспользоваться ею, нужно подать заявку в горадминистрацию по месту своего проживания.

Через пять лет после получения земельного участка в пользование гражданин может оформить его в собственность, при условии, что он не поменяет свою профессию.

Земельные наделы выделяются во всех сельских поселениях, кроме Тюменского района и территорий Заводоуковска.

В прошлом году бесплатные земли достались работникам из нескольких районов Тюменской области: Ишимский, Армизонский, Юргинский и Заводоуковский городской округ.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на площадке сайта «Авито» разместили объявление о продаже земли под строительство торговых центров и рынков за несколько миллионов.

 

Под Тюменью за 168 миллионов продают земли под строительство рынков
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#Елена Чебоксарова#Общество#Тюменцы#Врач#Учитель#Земельные участки#Земля бесплатно#ИЖС
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