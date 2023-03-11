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Updated Сегодня, 06:18

Под Тюменью за 168 миллионов продают земли под строительство рынков

11 марта 2023, 06:16
Фото: Авито

Под Тюменью за 168 миллионов продают земли под ТРЦ или рынок

В тюменской деревне Дударева на продажу за 168 миллионов рублей выставлен земельный участок площадью около 1,4 гектар. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Авито.
Сюжет
Тюмень

В описании указано, что земельный участок предназначен для строительства торговых центров, рынков, объектов культурно-досуговой деятельности, спортивных центров, гостиниц или заведений общепита.

«Земельный участок свободен от застройки, имеются подъездные пути с улицы Сергея Джанбровского», — указано в объявлении.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени могут закрыть два рынка — «Червишевский» и «На Минской». По предварительным данным, на месте рынка «Червишевский» построят новый жилой комплекс. Работы начнутся в этом году.

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Земельные участки#Продажа#Рынки#Торговые центры#Торговля#Тюмень#Тюменская область
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