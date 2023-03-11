Под Тюменью за 168 миллионов продают земли под строительство рынков

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
В описании указано, что земельный участок предназначен для строительства торговых центров, рынков, объектов культурно-досуговой деятельности, спортивных центров, гостиниц или заведений общепита.
«Земельный участок свободен от застройки, имеются подъездные пути с улицы Сергея Джанбровского», — указано в объявлении.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени могут закрыть два рынка — «Червишевский» и «На Минской». По предварительным данным, на месте рынка «Червишевский» построят новый жилой комплекс. Работы начнутся в этом году.