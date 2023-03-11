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По поручению главы Тюмени Руслана Кухарука в школе № 94 проведут проверку

11 марта 2023, 09:51
Фото: Типичная Тюмень

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук вмешался в скандал в школе № 94

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук поручил городскому департамента образования организовать проверку по факту жалоб, поступивших от родителей учеников школы № 94 в микрорайоне Европейский. Об этом сообщили «Нашему Городу» в администрации.
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Тюмень
«Директору школы Светлане Колчановой, директору департамента образования администрации города Тюмени Ольге Трениной необходимо провести встречу с родителями и подготовить ответы на вопросы», — отметил Руслан Кухарук в поручении.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы возмутились состоянием школы, открытой два года назад в областной столице по нацпроекту «Образование». По словам горожан, плачевным является не только отсутствие чистоты в учебном заведении, но и дефицит кадров — из школы увольняются учителя.

«Превратилась в сарай»: тюменцы возмущены состоянием школы в микрорайоне Европейский
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#Общество#Новости тюмени#Школы#Учителя#Департамент образования#Тюмень#Руслан Кухарук#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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