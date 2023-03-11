По поручению главы Тюмени Руслана Кухарука в школе № 94 проведут проверку

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы возмутились состоянием школы, открытой два года назад в областной столице по нацпроекту «Образование». По словам горожан, плачевным является не только отсутствие чистоты в учебном заведении, но и дефицит кадров — из школы увольняются учителя.