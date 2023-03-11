По поручению главы Тюмени Руслана Кухарука в школе № 94 проведут проверку

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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«Директору школы Светлане Колчановой, директору департамента образования администрации города Тюмени Ольге Трениной необходимо провести встречу с родителями и подготовить ответы на вопросы», — отметил Руслан Кухарук в поручении.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы возмутились состоянием школы, открытой два года назад в областной столице по нацпроекту «Образование». По словам горожан, плачевным является не только отсутствие чистоты в учебном заведении, но и дефицит кадров — из школы увольняются учителя.