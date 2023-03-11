nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:34

Published Сегодня, 03:34

Modified Сегодня, 03:36

Updated Сегодня, 03:36

На тюменской трассе семья с маленькими детьми попала в ДТП. Фото

11 марта 2023, 03:34
Фото: ГИБДД

На трассе Тюмень - Омск семья с маленькими детьми попала в ДТП

Семья с двумя маленькими детьми попала накануне вечером в дорожно-транспортное происшествие с большегрузом. ЧП произошло на 200-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск в районе Голышманово.
Сюжет
ДТП

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, столкнулись фура MAN и автомобиль Niva. По предварительным данным, водитель большегруза выехал на встречную полосу движения.

В результате аварии травмы получила 35-летняя пассажирка Niva, мама двоих детей. 2-летняя девочка и 6-месячный мальчик не пострадали, их спасли от травм детские автокресла.

В настоящее время обстоятельства произошедшего ДТП выясняются. Авария произошла в условиях сильного бокового ветра.

Ранее «Наш Город» писал, что на федеральной трассе Тюмень — Омск вечером 6 марта произошла авария с участием двух грузовиков КамАЗ и Renault и легкового автомобиля Toyota Vitz. В ДТП пострадали два человека — 34-летний водитель Renault и 20-летняя водитель Toyota.

На трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария с участием грузовиков. Фото
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Омск#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Водители#Тюмень#Авария#Дети#Тюменская область
Подпишитесь
В ТюмГУ стартовали Дни открытых дверей в магистратуру
Вчера, 07:10
В Тюмени перевозчик заплатит штраф за сбитый автобусный график
Вчера, 06:02
Мужчина в пьяном угаре зарезал отца ножом
Вчера, 06:22
В сеть слили запись переговоров с захватчиком тюменского «Магнита»
Вчера, 07:11
«Я убью себя и сына»: югорчанин принял таблетки и заперся в квартире с ружьем
9 марта 05:41
«Осторожно, гололед!»: после дождя дороги города покрылись ледяной коркой
Вчера, 06:45