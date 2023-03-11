На тюменской трассе семья с маленькими детьми попала в ДТП. Фото

Ранее «Наш Город» писал, что на федеральной трассе Тюмень — Омск вечером 6 марта произошла авария с участием двух грузовиков КамАЗ и Renault и легкового автомобиля Toyota Vitz. В ДТП пострадали два человека — 34-летний водитель Renault и 20-летняя водитель Toyota.