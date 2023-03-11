На тюменской трассе семья с маленькими детьми попала в ДТП. Фото

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, столкнулись фура MAN и автомобиль Niva. По предварительным данным, водитель большегруза выехал на встречную полосу движения.
В результате аварии травмы получила 35-летняя пассажирка Niva, мама двоих детей. 2-летняя девочка и 6-месячный мальчик не пострадали, их спасли от травм детские автокресла.
В настоящее время обстоятельства произошедшего ДТП выясняются. Авария произошла в условиях сильного бокового ветра.
Ранее «Наш Город» писал, что на федеральной трассе Тюмень — Омск вечером 6 марта произошла авария с участием двух грузовиков КамАЗ и Renault и легкового автомобиля Toyota Vitz. В ДТП пострадали два человека — 34-летний водитель Renault и 20-летняя водитель Toyota.