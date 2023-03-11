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Published Сегодня, 20:53

Modified Сегодня, 22:02

Updated Сегодня, 22:02

Кусок льда упал на голову тюменца в центре города

11 марта 2023, 20:53
Фото: 1MI

Тюменец пожаловался, что с крыши дома по улице Циолковского на него упал кусок льда

В паблике «ЧС Тюмень» появилась жалоба от местного жителя, что по адресу Циолковского, 9, корпус 1, не чистят крышу здания. В результате горожанин чуть не получил травму, возвращаясь с работы домой.
Сюжет
Тюмень
В течение дня звонили в управляющую компанию, чтобы почистили крышу, но они никаких мер не приняли! Весь день валились куски льда с крыши, и вот вечером, когда я выходил с работы, мне прилетело по голове. Уважаемая администрация, прошу вас обратить на это внимание!!! Слава богу со мной все в порядке, — рассказал тюменец.

В комментариях горожане также пожаловались на аналогичную проблему, причем на этой же улице.

«Я звонила в управляющую компанию, когда ещё только началось таяние снега, только лентой обмотали, больше никаких мер не принято. А с крыш реально летят огромные глыбы льда падают на машины и головы людей. Неоднократно уже люди обращались в суд, но им даже не выплачивают компенсацию», — поделилась горожанка.

Некоторые подписчики отметили, что крыши зданий по улице Циолковского в зимнее время не чистят должным образом уже не первый год.

«Мне вот так на Циолковского зеркало у машины глыбой льда оборвало лет 5 назад Даже связываться не стала с ними, разговаривали таким тоном… сама поменяла в итоге…» — ответила местная жительница.

Ранее «Наш город» писал, что по улице Волгоградской кусок льда упал с крыши на голову ребёнка.

Кусок льда упал с крыши дома на голову жительницы Тюмени
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#Елена Чебоксарова#Лед#Сход снега#Сосульки#Крыша дома#Тюмень#Жалобы
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