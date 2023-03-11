Кусок льда упал на голову тюменца в центре города

Тюменец пожаловался, что с крыши дома по улице Циолковского на него упал кусок льда

В паблике «ЧС Тюмень» появилась жалоба от местного жителя, что по адресу Циолковского, 9, корпус 1, не чистят крышу здания. В результате горожанин чуть не получил травму, возвращаясь с работы домой.

Сюжет Тюмень